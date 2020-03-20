Кличко: Служби таксі готові розвозити медпрацівників на роботу

В Києві служби таксі Bolt і Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медичних працівників на роботу і додому.

Джерело: міский голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 20 березня

Пряма мова: "Зазначу, що служби таксі Bolt, Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медичних працівників, які їдуть на роботу для того, щоб допомагати людям"

Деталі: Кличко повідомив, що зараз міська влада опрацьовує механізм втілення цієї ініціативи.

Він також розказав, що компанія "Епіцентр" безкоштовно надала Києву 100 тисяч масок.

Кличко висловив вдячність соціально відповідальному бізнесу.

Мер Києва закликав громадян також виявити відповідальність і допомагати літнім людям – купувати їм продукти і ліки, щоб вони не виходили з дому.

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