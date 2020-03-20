Кличко: Службы такси готовы развозить медработников на работу

В Киеве службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников на работу и домой.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко во время брифинга 20 марта

Прямая речь: "Отмечу, что службы такси Bolt, Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу для того, чтобы помогать людям"

Детали: Кличко сообщил, что сейчас городские власти прорабатывает механизм воплощения этой инициативы.

Он также рассказал, что компания "Эпицентр" бесплатно предоставила Киеву 100 тысяч масок.

Кличко выразил благодарность социально ответственному бизнесу.

Мэр Киева призвал граждан также проявить ответственность и помогать пожилым людям - покупать им продукты и лекарства, чтобы они не выходили из дома.

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