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Кличко: Службы такси готовы развозить медработников на работу

Пятница, 20 марта 2020, 12:19
Кличко: Службы такси готовы развозить медработников на работу

В Киеве службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников на работу и домой.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко во время брифинга 20 марта

Прямая речь: "Отмечу, что службы такси Bolt, Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу для того, чтобы помогать людям"

Детали: Кличко сообщил, что сейчас городские власти прорабатывает механизм воплощения этой инициативы.

Он также рассказал, что компания "Эпицентр" бесплатно предоставила Киеву 100 тысяч масок.

Кличко выразил благодарность социально ответственному бизнесу.

Мэр Киева призвал граждан также проявить ответственность и помогать пожилым людям - покупать им продукты и лекарства, чтобы они не выходили из дома.

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Напомним:

  • По состоянию на утро 20 марта в Украине официально зарегистрировано 26 положительных результатов на COVID-19. Три из них в Киеве
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

Темы: карантинкоронавирусКиевВиталий Кличкобизнес
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