Кернес просить прем’єра дозволити відновити роботу метро

Харківський міський голова Геннадій Кернес 20 березня підписав звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням відновити перевезення пасажирів у КП "Харківський метрополітен".

Джерело: пресслужба Харківської міської ради

Дослівно з документа: "Враховуючи, що міський наземний пасажирський транспорт на сьогодні не в змозі забезпечити пасажиропотік метрополітену, внаслідок браку необхідної кількості водіїв та рухомого складу, вважаємо за необхідне поновити перевезення населення".

Деталі: У зверненні повідомляється, що метро у Харкові щоденно перевозить близько 800 тисяч пасажирів (близько 50% від загального обсягу перевезень у місті).

Упродовж 18-20 березня через закриття метро та обмеження кількості пасажирів у кожній одиниці наземного транспорту у місті склалася достатньо складна ситуація з перевезеннями. Це призвело до того, що пасажири перекривали транспортні магістралі, вчиняли акти вандалізму щодо рухомого складу та застосовували фізичне насилля до його водіїв.

Крім того, поліція почала накладати штрафи на водіїв, які перевозили більше 10 пасажирів, через що водії відмовлялися виходити на маршрути, а це у свою чергу призвело до транспортного колапсу в місті.



У зв’язку з цим Кернес просить переглянути рішення Кабміну стосовно припинення роботи Харківського метрополітену та поновити перевезення з обмеженим пропуском пасажирів на станції.

Що було раніше: Міська влада Харкова ухвалила рішення закрити метрополітен у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу COVID-19 з 20:00 17 березня.

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