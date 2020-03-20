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Кернес просит премьера разрешить возобновить работу метро

Пятница, 20 марта 2020, 13:33
Кернес просит премьера разрешить возобновить работу метро

Харьковский городской глова Геннадий Кернес 20 марта подписал обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП "Харьковский метрополитен".

Источник: пресс-служба Харьковского городского совета

Дословно из документа: "Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения".

Детали: В обращении сообщается, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тысяч пассажиров (около 50% от общего объема перевозок в городе).

В течение 18-20 марта из-за закрытия метро и ограничения количества пассажиров в каждой единице наземного транспорта в городе сложилась достаточно сложная ситуация с перевозками. Это привело к тому, что пассажиры перекрывали транспортные магистрали, совершали акты вандализма по отношению к подвижному составу и применяли физическое насилие к его водителям.

Кроме того, полиция начала штрафовать водителей, которые перевозили более 10 пассажиров, из-за чего водители отказывались выходить на маршруты, а это в свою очередь привело к транспортному коллапсу в городе.

В связи с этим Кернес просит пересмотреть решение Кабмина о прекращении работы Харьковского метрополитена и восстановить перевозки с ограниченным пропуском пассажиров на станции.

Что было раньше: Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 с 20:00 17 марта.

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Предыстория: 

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. 
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • Метрополитены в стране закрыли, наземный транспорт курсирует с определенными ограничениями.

Украинская правда
Темы: Харьковметрокоронавирус
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