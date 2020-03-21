У Чернівцях дітям до 14 років заборонили виходити надвір без батьків

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Субота, 21 березня 2020, 00:22

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук заборонив дітям до 14 років виходити з дому без супроводу батьків.

Джерело: Каспрук у Facebook

Пряма мова: "Введено карантин у закладах освіти, у дошкільних закладах. На жаль, не всі батьки, розуміють, що зараз карантин, а не канікули. Тому заборонена поява в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих. Дитина має виходити з хати виключно з важливою метою. Наприклад, відвідування лікаря або інші обставини непереборної сили. Не для того, щоб погуляти і пограти з хлопцями у футбол. Ще раз повторюсь: ймовірність зараження дуже висока".

Деталі: З понеділка також буде призупинено будівельні і ремонтні роботи, за виключенням аварійних об'єктів та об’єктів інфраструктури. Також мер пообіцяв контролювати, щоб до магазинів та аптек запускались люди лише у засобах індивідуального захисту.

Що передувало: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Із них 25 зареєстрували у Чернівецькій області. 

Знати більше:  У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус Чернівці


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