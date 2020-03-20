У Чернівцях дітям до 14 років заборонили виходити надвір без батьків

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук заборонив дітям до 14 років виходити з дому без супроводу батьків.

Джерело: Каспрук у Facebook

Пряма мова: "Введено карантин у закладах освіти, у дошкільних закладах. На жаль, не всі батьки, розуміють, що зараз карантин, а не канікули. Тому заборонена поява в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих. Дитина має виходити з хати виключно з важливою метою. Наприклад, відвідування лікаря або інші обставини непереборної сили. Не для того, щоб погуляти і пограти з хлопцями у футбол. Ще раз повторюсь: ймовірність зараження дуже висока".

Деталі: З понеділка також буде призупинено будівельні і ремонтні роботи, за виключенням аварійних об'єктів та об’єктів інфраструктури. Також мер пообіцяв контролювати, щоб до магазинів та аптек запускались люди лише у засобах індивідуального захисту.

Що передувало: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Із них 25 зареєстрували у Чернівецькій області.

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