В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без родителей
Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.
Источник: Каспрук в Facebook
Прямая речь: "Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых.
Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока".
Детали: С понедельника также будет приостановлено строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры. Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.
Что предшествовало: По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19. Из них 25 зарегистрировали в Черновицкой области.
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Предыстория:
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.