В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без родителей

Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.

Источник: Каспрук в Facebook

Прямая речь: "Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых.

Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока".

Детали: С понедельника также будет приостановлено строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры. Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.

Что предшествовало: По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19. Из них 25 зарегистрировали в Черновицкой области.

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