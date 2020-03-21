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Із Франції додому вилетіти 132 українці

Субота, 21 березня 2020, 01:55
Із Франції додому вилетіти 132 українці

У п’ятницю ввечері із Франції вилетіла перша група українських громадян, які не змогли повернутись на батьківщину через закриття кордонів.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на керівника відділу консульсько-правових питань Посольства України у Франції Миколу Собка

Пряма мова Собка: "Перша група у кількості 132 громадян вилетіла до України із Франції".

Деталі: Зазначається, що це перший чартер летить за маршрутом Париж-Київ. У списках на евакуацію зареєструвались 1200 осіб. Тих, кого не відправили першим рейсом, евакуюють протягом наступних днів.

Рейси здійснюють авіакомпанії SkyUp та "Міжнародні авіалінії України"

Що передувало: Україна сформувала точки-хаби, з яких, як запевняють в МЗС, українці гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами. Їхній перелік доступний на сайті МЗС. 

Знати більше:  У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда
Теми: коронавірусФранціяавіа
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