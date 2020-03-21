Із Франції додому вилетіти 132 українці

У п’ятницю ввечері із Франції вилетіла перша група українських громадян, які не змогли повернутись на батьківщину через закриття кордонів.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на керівника відділу консульсько-правових питань Посольства України у Франції Миколу Собка

Пряма мова Собка: "Перша група у кількості 132 громадян вилетіла до України із Франції".

Деталі: Зазначається, що це перший чартер летить за маршрутом Париж-Київ. У списках на евакуацію зареєструвались 1200 осіб. Тих, кого не відправили першим рейсом, евакуюють протягом наступних днів.

Рейси здійснюють авіакомпанії SkyUp та "Міжнародні авіалінії України"

Що передувало: Україна сформувала точки-хаби, з яких, як запевняють в МЗС, українці гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами. Їхній перелік доступний на сайті МЗС.

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