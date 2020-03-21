Из Франции домой вылетели 132 украинца

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Суббота, 21 марта 2020, 02:55

В пятницу вечером из Франции вылетела первая группа украинских граждан, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытия границ.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя отдела по консульско-правовым вопросам Посольства Украины во Франции Николая Собко

Прямая речь Собко: "Первая группа в количестве 132 граждан вылетела в Украину из Франции".

Детали: Отмечается, что это первый чартер по маршруту Париж-Киев. В списках на эвакуацию зарегистрировались 1200 человек. Тех, кого не отправили первым рейсом, эвакуируют в течение следующих дней.

Рейсы осуществляют авиакомпании SkyUp и "Международные авиалинии Украины"

Что предшествовало: Украина сформировала точки-хабы, из которых, как уверяют в МИД, украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Их перечень доступен на сайте МИД.

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Предыстория:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

Украинская правда
Темы: коронавирус Франция авиа


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