Из Франции домой вылетели 132 украинца

В пятницу вечером из Франции вылетела первая группа украинских граждан, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытия границ.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя отдела по консульско-правовым вопросам Посольства Украины во Франции Николая Собко

Прямая речь Собко: "Первая группа в количестве 132 граждан вылетела в Украину из Франции".

Детали: Отмечается, что это первый чартер по маршруту Париж-Киев. В списках на эвакуацию зарегистрировались 1200 человек. Тех, кого не отправили первым рейсом, эвакуируют в течение следующих дней.

Рейсы осуществляют авиакомпании SkyUp и "Международные авиалинии Украины"

Что предшествовало: Украина сформировала точки-хабы, из которых, как уверяют в МИД, украинцы гарантированно смогут добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Их перечень доступен на сайте МИД.

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