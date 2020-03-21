У Тернополі зупинять громадський транспорт

З понеділка в Тернополі призупинять роботу громадського транспорту.

Джерело: Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом

Дослівно: "З понеділка, 23 березня, в Тернополі призупинять роботу громадського транспорту.

Перевозитимуть тільки працівників, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста (медиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальників, а також працівників підприємств, які забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних закладів, Тернопільської дирекції "Укрпошта", працівників аварійних служб".

Деталі: Перевозитимуть цих людей виключно в захисних масках за маршрутами: тролейбуси – 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та автобуси 1-А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35.

Зазначається, що медиків з районів довозитимуть спецрейсами. Користуватися спецтранспортом можна буде лише за наявності спеціальних посвідчень.

На в’їздах до Тернополя створять санітарно-контрольні пости. Там будуть проводити температурний скринінг, огляд, надаватимуть поради, а при необхідності спрямовуватимуть в лікарні.

Крім того, на території Тернопільської громади ввели масковий режим. Оголошено надзвичайну ситуацію.

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Що передувало: Увечері 20 березня МОЗ повідомив про виявлення одного інфікованого коронавірусом на Тернопільщині.

Станом на 10 ранку 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19.

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