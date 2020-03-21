Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Тернополе остановят общественный транспорт

Суббота, 21 марта 2020, 12:35
В Тернополе остановят общественный транспорт

С понедельника в Тернополе приостановят работу общественного транспорта.

Источник: Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом

Дословно: "С понедельника, 23 марта, в Тернополе приостановят работу общественного транспорта.

Перевозить только работников, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города (медиков, работников органов государственной власти и местного самоуправления, коммунальщиков, а также работников предприятий, обеспечивающих производство продуктов питания, аптек, Тернопольской дирекции "Укрпочта", работников аварийных служб".

Детали: Перевозить этих людей будут исключительно в защитных масках по маршрутам: троллейбусы - 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и автобусы 1-А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35.

Отмечается, что медиков из районов будут довозить спецрейсами. Пользоваться спецтранспортом можно будет только при наличии специальных удостоверений.

На въездах в Тернополь создадут санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг, осмотр, предоставлять советы, а при необходимости направлять в больницу.

Кроме того, на территории Тернопольской общины ввели масочный режим. Объявлена чрезвычайная ситуация.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

 

Что предшествовало: Вечером 20 марта Минздрав сообщил об обнаружении одного инфицированного коронавирусом в Тернопольской области. 

По состоянию на 10 утра 21 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения COVID-19.

Предыстория:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • С 19 марта 2020 остановился общественный транспорт в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа. С 20 марта - в Ужгороде

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тернопольтранспорткоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Тернополь
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке
Последние новости
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: