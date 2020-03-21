В Тернополе остановят общественный транспорт

С понедельника в Тернополе приостановят работу общественного транспорта.

Источник: Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом

Дословно: "С понедельника, 23 марта, в Тернополе приостановят работу общественного транспорта.

Перевозить только работников, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города (медиков, работников органов государственной власти и местного самоуправления, коммунальщиков, а также работников предприятий, обеспечивающих производство продуктов питания, аптек, Тернопольской дирекции "Укрпочта", работников аварийных служб".

Детали: Перевозить этих людей будут исключительно в защитных масках по маршрутам: троллейбусы - 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и автобусы 1-А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35.

Отмечается, что медиков из районов будут довозить спецрейсами. Пользоваться спецтранспортом можно будет только при наличии специальных удостоверений.

На въездах в Тернополь создадут санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг, осмотр, предоставлять советы, а при необходимости направлять в больницу.

Кроме того, на территории Тернопольской общины ввели масочный режим. Объявлена чрезвычайная ситуация.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Что предшествовало: Вечером 20 марта Минздрав сообщил об обнаружении одного инфицированного коронавирусом в Тернопольской области.

По состоянию на 10 утра 21 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения COVID-19.

Предыстория: