В Тернополе остановят общественный транспорт
С понедельника в Тернополе приостановят работу общественного транспорта.
Источник: Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом
Дословно: "С понедельника, 23 марта, в Тернополе приостановят работу общественного транспорта.
Перевозить только работников, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города (медиков, работников органов государственной власти и местного самоуправления, коммунальщиков, а также работников предприятий, обеспечивающих производство продуктов питания, аптек, Тернопольской дирекции "Укрпочта", работников аварийных служб".
Детали: Перевозить этих людей будут исключительно в защитных масках по маршрутам: троллейбусы - 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и автобусы 1-А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35.
Отмечается, что медиков из районов будут довозить спецрейсами. Пользоваться спецтранспортом можно будет только при наличии специальных удостоверений.
На въездах в Тернополь создадут санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг, осмотр, предоставлять советы, а при необходимости направлять в больницу.
Кроме того, на территории Тернопольской общины ввели масочный режим. Объявлена чрезвычайная ситуация.
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Что предшествовало: Вечером 20 марта Минздрав сообщил об обнаружении одного инфицированного коронавирусом в Тернопольской области.
По состоянию на 10 утра 21 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения COVID-19.
Предыстория:
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- С 19 марта 2020 остановился общественный транспорт в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа. С 20 марта - в Ужгороде.