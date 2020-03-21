Донеччина оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус

795 переглядів
Субота, 21 березня 2020, 21:50

У Донецькій області оголосили режим надзвичайної ситуації.

Джерело: пост голови Донецької ОДА Павла Кириленко

Пряма мова: "Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2...

Окремо підкреслюю: режим надзвичайної ситуації не є надзвичайним станом. Надзвичайний стан має право вводити лише президент за погодженням Верховної Ради.

Введений нами режим надзвичайної ситуації потрібен для того, щоб мати правові підстави швидко й ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Прошу жителів Донецької області не панікувати. Ситуація наразі стабільна і контрольована: маємо один підтверджений лабораторно випадок ураження COVID-19".

Деталі: Влада області рекомендує райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, виконавчим органамам міських рад, рад об’єднаних територіальних громад:

- призначити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств (організацій) та забезпечити їх стале функціонування в цілому - із дотриманням вимог, передбачених в рамках загальнодержавного карантину;

- з 00 годин 01 хвилини 23 березня 2020 року тимчасово заборонити роботу ринків та подібних до них поліфункціональних суб’єктів торгівлі з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів за винятком випадків, коли вони є основним або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування та товарів першої необхідності (за окремим рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

Доповнюється…



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
МОЗ повідомив про 6 нових випадків коронавірусу
За прогнозом НАНУ, в Україні коронавірусом може заразитися 22 млн людей – КМДА
У Києві 7 нових випадків коронавірусу – Кличко
У Києві заборонили користуватися дитячими й спортивними майданчиками
Усі новини
дослідження

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

соціум

Як допомогти літнім людям під час карантину