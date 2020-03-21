У Донецькій області оголосили режим надзвичайної ситуації.

Джерело: пост голови Донецької ОДА Павла Кириленка

Пряма мова: "Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2...

Окремо підкреслюю: режим надзвичайної ситуації не є надзвичайним станом. Надзвичайний стан має право вводити лише президент за погодженням Верховної Ради.

Введений нами режим надзвичайної ситуації потрібен для того, щоб мати правові підстави швидко й ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Прошу жителів Донецької області не панікувати. Ситуація наразі стабільна і контрольована: маємо один підтверджений лабораторно випадок ураження COVID-19".

Деталі: Влада області рекомендує райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, виконавчим органамам міських рад, рад об’єднаних територіальних громад:

- призначити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств (організацій) та забезпечити їх стале функціонування в цілому - із дотриманням вимог, передбачених в рамках загальнодержавного карантину;

- з 00 годин 01 хвилини 23 березня 2020 року тимчасово заборонити роботу ринків та подібних до них поліфункціональних суб’єктів торгівлі з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів за винятком випадків, коли вони є основним або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування та товарів першої необхідності (за окремим рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

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Передісторія:

Раніше надзвичайна ситуація була оголошена у п'яти областях: у Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, а також у місті Києві.

За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.

В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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