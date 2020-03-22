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Трепак каже, що представник відомого бізнесмена приходив "домовлятись" у справі Гандзюк

Неділя, 22 березня 2020, 00:58

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що адвокат одного з підозрюваних у справі про напад на активістку Катерину Гандзюк приходив до нього як представник відомого бізнесмена, колишнього власника ТМ "Чумак" Карла Стурена.

Джерело: інтерв'ю Трепака "Дзеркалу тижня"

Пряма мова: "З приводу зв'язку з Карлом Стуреном… В кінці минулого року на мене вийшли певні люди і сказали, що нібито Карл Стурен може посприяти в пошуках Левіна (підозрюваний Олексій Левін переховувався за кордоном – УП). Оскільки на той час для слідства важлива була будь-яка інформація, що проливає світло на місцезнаходження розшукуваного підозрюваного, я погодився обговорити це питання.

Після цього мені було сказано, що Карл Стурен надішле до мене свого представника… Але метою цього представника, судячи з усього, було не надання важливої ​​для слідства інформації, а спроба приватно зі мною про щось домовитися. Однак у нього це не вийшло, – про будь-які позапроцесуальні домовленості не могло бути й мови.

Найцікавіше, що цим представником Карла Стурена виявився ... один з адвокатів, але не Левіна, а іншого підозрюваного в замовленні та організації нападу на Катерину (Гандзюк – УП)".

Деталі: Трепак сказав, що зустріч відбулася за участю керівництва Головного слідчого управління Служби безпеки і керівництва департаменту Офісу генпрокурора.

Заступник генпрокурора не уточнив, чий саме адвокат до нього приходив і як його звуть.

У той же час, крім названого Олексія Левіна, в справі є ще один підозрюваний у замовленні та організації злочину - глава Херсонської облради Владислав Мангер.

Карла Стурена бізнесово і політично пов'язували з Мангером. Однак сам херсонський чиновник цей зв'язок заперечує.

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

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Українська правда

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Теми: напад на ГандзюкОфіс генпрокурора
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