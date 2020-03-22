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Трепак говорит, что от известного бизнесмена приходили "договариваться" по делу Гандзюк

Воскресенье, 22 марта 2020, 00:58

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что адвокат одного из подозреваемых в деле о нападении на активистку Катерину Гандзюк приходил к нему как представитель известного бизнесмена, бывшего собственника ТМ "Чумак" Карла Стурена.

Источник: интервью Трепака "Зеркалу недели" 

Прямая речь: "По поводу связи с Карлом Стуреном… В конце прошлого года на меня вышли определенные люди и сказали, что будто бы Карл Стурен может поспособствовать в поисках Левина (подозреваемый Алексей Левин скрывался за границей – УП). Поскольку к тому времени для следствия важна была любая информация, проливающая свет на местонахождение разыскиваемого подозреваемого, я согласился обсудить этот вопрос.

После этого мне было сказано, что Карл Стурен пришлет ко мне своего представителя. Такая встреча состоялась при участии руководства ГСУ СБУ и руководства соответствующего департамента Офиса генпрокурора.

Но целью этого представителя, судя по всему, было не предоставление важной для следствия информации, а попытка частным образом со мной о чем-то договориться. Однако у него это не получилось, – о каких-либо внепроцессуальных договоренностях не могло быть и речи.

Самое интересное, что этим представителем Карла Стурена оказался… один из адвокатов, но не Левина, а другого подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину (Гандзюк – УП)".

Детали: Трепак сказал, что встреча состоялась при участии руководства Главного следственного управления Службы безопасности и руководства департамента Офиса генпрокурора.

Заместитель генпрокурор не уточнил, чей именно адвокат к нему приходил и как его зовут.

В то же время, кроме названого Алексея Левина, в деле есть еще один подозреваемый в заказе и организации преступления – глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Карла Стурена бизнесово и политически связывали с Мангером. Однако сам херсонский чиновник эту связь отрицает.

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

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Темы: нападение на ГандзюкОфис генпрокурора
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