За добу в Китаї виявлено один випадок захворювання коронавірусом всередині країни, ще 45 хворих прибули з-за кордону

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Неділя, 22 березня 2020, 06:20

У Китаї за минулу добу зареєстровано 46 випадків зараження новим коронавірусів, з них 45 - у людей, які повернулися в країну з-за кордону.

Джерело: Госкомздрав КНР, повідомляє Reuters

Деталі: Єдиний випадок захворювання коронавірусом всередині країни діагностований в Гуанчжоу. Інші 45 хворих прибутку з-за кордону, так в Шанхаї виявлено 14 хворих, в Пекіні - 13, в провінціях Гуандун - сім, Фуцзянь - чотири, Цзянсу - два, Чжецзян, Хебей, Цзянсі, Шаньдун і Сичуань - по одному.

Всього в Китаї з початку пандемії захворіло 81 345 осіб, загинули від ускладнень викликаних вірусом 3144 людини.

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Нагадаємо:

  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавирусу COVID-19.
  • За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.
  • В Україні запроваджено карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Теми: коронавірус Китай


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