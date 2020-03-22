У Китаї за минулу добу зареєстровано 46 випадків зараження новим коронавірусів, з них 45 - у людей, які повернулися в країну з-за кордону.

Джерело: Госкомздрав КНР, повідомляє Reuters

Деталі: Єдиний випадок захворювання коронавірусом всередині країни діагностований в Гуанчжоу. Інші 45 хворих прибутку з-за кордону, так в Шанхаї виявлено 14 хворих, в Пекіні - 13, в провінціях Гуандун - сім, Фуцзянь - чотири, Цзянсу - два, Чжецзян, Хебей, Цзянсі, Шаньдун і Сичуань - по одному.

Всього в Китаї з початку пандемії захворіло 81 345 осіб, загинули від ускладнень викликаних вірусом 3144 людини.

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