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В Китае — один случай заболевания COVID-19, 45 больных прибыли из-за рубежа

Воскресенье, 22 марта 2020, 05:20
В Китае — один случай заболевания COVID-19, 45 больных прибыли из-за рубежа

В Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения новым коронавирусом, из них 45 - у людей, которые вернулись в страну из-за рубежа.

Источник: Госкомздрав КНР, сообщает Reuters

Детали: Единственный случай заболевания коронавирусом внутри страны диагностирован в Гуанчжоу. Другие 45 заболевших прибыли из-за границы, так в Шанхае выявлено 14 заболевших, в Пекине - 13, в провинциях Гуандун - семь, Фуцзянь - четыре, Цзянсу - два, Чжэцзян, Хэбэй, Цзянси, Шаньдун и Сычуань - по одному.

Всего в Китае с начала пандемии заболело 81 345 человек, погибли от осложнений вызванных вирусом 3144 человека.

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Предыстория:

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.
  • За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили егоназемным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

Темы: коронавирусКитай
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