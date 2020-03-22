В Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения новым коронавирусом, из них 45 - у людей, которые вернулись в страну из-за рубежа.

Источник: Госкомздрав КНР, сообщает Reuters

Детали: Единственный случай заболевания коронавирусом внутри страны диагностирован в Гуанчжоу. Другие 45 заболевших прибыли из-за границы, так в Шанхае выявлено 14 заболевших, в Пекине - 13, в провинциях Гуандун - семь, Фуцзянь - четыре, Цзянсу - два, Чжэцзян, Хэбэй, Цзянси, Шаньдун и Сычуань - по одному.

Всего в Китае с начала пандемии заболело 81 345 человек, погибли от осложнений вызванных вирусом 3144 человека.

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