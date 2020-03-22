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Карантин: в Італії зупиняють будівництва та підприємства

Неділя, 22 березня 2020, 05:48
Карантин: в Італії зупиняють будівництва та підприємства

В Італії в регіоні Ломбардія запроваджують додаткові жорсткі обмеження у зв’язку з пандемією нового коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Постановою уряду від 21 березня забороняється будь-яка спортивна чи фізична діяльність на вулиці, зокрема й самостійна. Також зупиняється будівництво всіх об’єктів, окрім залізничних колій, доріг і шпиталів.

Усі підприємці мають призупинити роботу, винятком є лише ті галузі, які займаються постачанням продуктів харчування чи ліків. При цьому тимчасово закритися мають щотижневі ринки, які працюють на відкритому повітрі.

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Нагадаємо:

  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавирусу COVID-19.
  • За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.
  • В Україні запроваджено карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт пускатимуть лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІталія
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