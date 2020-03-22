Карантин: в Італії зупиняють будівництва та підприємства

В Італії в регіоні Ломбардія запроваджують додаткові жорсткі обмеження у зв’язку з пандемією нового коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Постановою уряду від 21 березня забороняється будь-яка спортивна чи фізична діяльність на вулиці, зокрема й самостійна. Також зупиняється будівництво всіх об’єктів, окрім залізничних колій, доріг і шпиталів.

Усі підприємці мають призупинити роботу, винятком є лише ті галузі, які займаються постачанням продуктів харчування чи ліків. При цьому тимчасово закритися мають щотижневі ринки, які працюють на відкритому повітрі.

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