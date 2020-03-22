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Карантин: в Италии останавливают строительства и предприятия

Воскресенье, 22 марта 2020, 05:48
Карантин: в Италии останавливают строительства и предприятия

В Италии в регионе Ломбардия вводят дополнительные жесткие ограничения в связи с пандемией нового коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Постановлением от 21 марта запрещается любая спортивная или физическая деятельность на улице, в том числе и самостоятельная. Также останавливается строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

Все предприниматели должны приостановить деятельность, исключением являются только те отрасли, которые занимаются поставкой продуктов питания или лекарств. При этом временно закрыться имеют еженедельные рынки, которые работают на открытом воздухе.

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Предыстория:

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19.
  • За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.
  • В Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля по меньшей мере. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили егоназемным транспортом, хотя в пассажирский транспорт будут пускать только по 10 человек, и то только тех, кто будет в медицинской маске.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусИталия
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