Карантин: в Италии останавливают строительства и предприятия

В Италии в регионе Ломбардия вводят дополнительные жесткие ограничения в связи с пандемией нового коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Постановлением от 21 марта запрещается любая спортивная или физическая деятельность на улице, в том числе и самостоятельная. Также останавливается строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

Все предприниматели должны приостановить деятельность, исключением являются только те отрасли, которые занимаются поставкой продуктов питания или лекарств. При этом временно закрыться имеют еженедельные рынки, которые работают на открытом воздухе.

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