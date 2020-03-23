Всі дитячі майданчики Києва закриті – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що всі дитячі майданчики столиці закриті для відвідування, а порушникам пригрозив штрафами.

Джерело: брифінг міського голови 23 березня

Пряма мова: "Наголошую, що всі дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правил. Ті, в кого не вистачає свідомості і відповідальності, платитимуть штрафи за порушення обмежень, бо немає іншого виходу зберегти вас, якщо ви самі цього не хочете".

Деталі: Кличко нагадав, що з 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. Тож з понеділка і до кінця карантину вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей, зокрема медпрацівників.

За словами Кличка, за минулу добу департамент КМДА видав понад 225 тисяч спецквитків за заявками від підприємств та установ сфер, яким дозволено користуватися громадським транспортом на період карантину. Для тих, хто буде пробувати підробити квиток, Кличко нагадав, що він буде діяти лише з посвідченням з роботи.

Зокрема, правоохоронці уже працюють над виявленням ділків, які 22 березня розмістили оголошення про продаж спецквитків.

Мер розповів, що комунальні підприємства посилили обробку вулиць столиці миючими засобами і наразі 98 автомобілів "Київавтодору" обробляють транспортні зупинки та підземні-наземні пішоходні переходи.

У аптеках та магазинах має перебувати 1 людина на 10 кв.м плоші приміщення.