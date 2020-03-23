Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Всі дитячі майданчики Києва закриті – Кличко

Понеділок, 23 березня 2020, 12:12
Всі дитячі майданчики Києва закриті – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що всі дитячі майданчики столиці закриті для відвідування, а порушникам пригрозив штрафами.

Джерело: брифінг міського голови 23 березня

Пряма мова: "Наголошую, що всі дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правил. Ті, в кого не вистачає свідомості і відповідальності, платитимуть штрафи за порушення обмежень, бо немає іншого виходу зберегти вас, якщо ви самі цього не хочете".

Деталі: Кличко нагадав, що з 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. Тож з понеділка і до кінця карантину вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей, зокрема медпрацівників.

За словами Кличка, за минулу добу департамент КМДА видав понад 225 тисяч спецквитків за заявками від підприємств та установ сфер, яким дозволено користуватися громадським транспортом на період карантину. Для тих, хто буде пробувати підробити квиток, Кличко нагадав, що він буде діяти лише з посвідченням з роботи. 

Зокрема, правоохоронці уже працюють над виявленням ділків, які 22 березня розмістили оголошення про продаж спецквитків.

Мер розповів, що комунальні підприємства посилили обробку вулиць столиці миючими засобами і наразі 98 автомобілів "Київавтодору" обробляють транспортні зупинки та підземні-наземні пішоходні переходи.

У аптеках та магазинах має перебувати 1 людина на 10 кв.м плоші приміщення. 

Що було раніше: 21 березня Кличко заявив, що "карантин - це не канікули": "Не треба влаштовувати шашлики в парках, вести дітей на дитячі майданчики, гуляти кампаніями по вулицях".  

Того ж дня на засіданні комісії ТЕБ вирішили заборонити користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях. 

Районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному об’єднанню "Київзеленбуд", Нацполіції у Києві доручили провести інформаційну та роз’яснювальної роботу щодо заборони.

Заборона буде діяти до покращення епідемічної ситуації.

Передісторія: 

  • Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула 336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірусом, 94 334 людей одужали. В Україні наразі захворіли 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. 
  • Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкокоронавірусCovid-2019Київкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Віталій Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Кличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"
Останні новини
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
Усі новини...
Реклама: