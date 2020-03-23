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Все детские площадки Киева закрыты – Кличко

Понедельник, 23 марта 2020, 12:12
Все детские площадки Киева закрыты – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что все детские площадки столицы закрыты для посещения, а нарушителям пригрозил штрафами.

Источник: брифинг городского головы 23 марта

Прямая речь: "Подчеркиваю, что все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правил. Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений, потому что нет другого выхода сохранить вас, если вы сами этого не хотите".

Детали: Кличко напомнил, что с 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. Поэтому с понедельника и до конца карантина вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будут осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей, в частности медработников.

По словам Кличко, за минувшие сутки департамент КГГА издал более 225 тысяч спецбилетов по заявкам от предприятий и учреждений сфер, которым разрешено пользоваться общественным транспортом на период карантина. Для тех, кто будет пробовать подделать билет, Кличко напомнил, что билет будет действовать с удостоверением с работы.

В частности, правоохранители уже работают над выявлением дельцов, которые 22 марта разместили объявление о продаже спецбилетов.

Мэр рассказал, что коммунальные предприятия усилили обработку улиц столицы моющими средствами и сейчас 98 автомобилей "Киевавтодора" обрабатывают транспортные остановки и подземные-наземные пешеходные переходы.

В аптеках и магазинах должен находиться 1 человек на 10 кв.м плошади помещения.

Что было раньше: 21 марта Кличко заявил, что "карантин - это не каникулы": "Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять кампаниями по улицам".

В тот же день на заседании комиссии ТЭБ решили запретить пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", Нацполиции в Киеве поручили провести информационную и разъяснительную работу о запрете.

Запрет будет действовать до улучшения эпидемической ситуации.

Напомним:

  • По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавирусом, что порождает болезнь COVID-19 достигло 336 004 человека во всем мире. 14641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 94334 человек выздоровели. В Украине заболели 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
  • Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Виталий КличкокоронавирусCovid-2019Киевкарантин
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