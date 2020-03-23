Все детские площадки Киева закрыты – Кличко

766 просмотров
Понедельник, 23 марта 2020, 13:12

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что все детские площадки столицы закрыты для посещения, а нарушителям пригрозил штрафами.

Источник: брифинг городского головы 23 марта

Прямая речь: "Подчеркиваю, что все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правил. Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений, потому что нет другого выхода сохранить вас, если вы сами этого не хотите".

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: Виталий Кличко коронавирус Covid-2019 Киев карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко рассказал о состоянии больных коронавирусом в Киеве 23 марта 2020, 12:44
Кличко: Службы такси готовы развозить медработников на работу 20 марта 2020, 13:19
Кличко: У семейных врачей есть быстрые тесты на коронавирус 20 марта 2020, 12:56
Все новости
Главные новости
Еще у одного депутата – COVID 19
В "Слуге народа" публично выступили против минских договоренностей Ермака
МОЗ передумал: врачи "скорых" не будут делать тесты на COVID-19
Европе может понадобиться 2 года для победы над коронавирусом – китайский эксперт
Все новости
безопасность

Что делать жертвам домашнего насилия в период карантина: контакты служб помощи

советы

10 советов, как эффективно работать из дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів