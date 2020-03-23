Все детские площадки Киева закрыты – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что все детские площадки столицы закрыты для посещения, а нарушителям пригрозил штрафами.

Источник: брифинг городского головы 23 марта

Прямая речь: "Подчеркиваю, что все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правил. Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений, потому что нет другого выхода сохранить вас, если вы сами этого не хотите".

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