Все детские площадки Киева закрыты – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что все детские площадки столицы закрыты для посещения, а нарушителям пригрозил штрафами.

Источник: брифинг городского головы 23 марта

Прямая речь: "Подчеркиваю, что все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правил. Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений, потому что нет другого выхода сохранить вас, если вы сами этого не хотите".

Детали: Кличко напомнил, что с 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. Поэтому с понедельника и до конца карантина вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будут осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей, в частности медработников.

По словам Кличко, за минувшие сутки департамент КГГА издал более 225 тысяч спецбилетов по заявкам от предприятий и учреждений сфер, которым разрешено пользоваться общественным транспортом на период карантина. Для тех, кто будет пробовать подделать билет, Кличко напомнил, что билет будет действовать с удостоверением с работы.

В частности, правоохранители уже работают над выявлением дельцов, которые 22 марта разместили объявление о продаже спецбилетов.

Мэр рассказал, что коммунальные предприятия усилили обработку улиц столицы моющими средствами и сейчас 98 автомобилей "Киевавтодора" обрабатывают транспортные остановки и подземные-наземные пешеходные переходы.

В аптеках и магазинах должен находиться 1 человек на 10 кв.м плошади помещения.

Что было раньше: 21 марта Кличко заявил, что "карантин - это не каникулы": "Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять кампаниями по улицам".

В тот же день на заседании комиссии ТЭБ решили запретить пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", Нацполиции в Киеве поручили провести информационную и разъяснительную работу о запрете.

Запрет будет действовать до улучшения эпидемической ситуации.

Напомним: