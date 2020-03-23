Все детские площадки Киева закрыты – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что все детские площадки столицы закрыты для посещения, а нарушителям пригрозил штрафами.
Источник: брифинг городского головы 23 марта
Прямая речь: "Подчеркиваю, что все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правил. Те, у кого не хватает сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений, потому что нет другого выхода сохранить вас, если вы сами этого не хотите".
Детали: Кличко напомнил, что с 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. Поэтому с понедельника и до конца карантина вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будут осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей, в частности медработников.
По словам Кличко, за минувшие сутки департамент КГГА издал более 225 тысяч спецбилетов по заявкам от предприятий и учреждений сфер, которым разрешено пользоваться общественным транспортом на период карантина. Для тех, кто будет пробовать подделать билет, Кличко напомнил, что билет будет действовать с удостоверением с работы.
В частности, правоохранители уже работают над выявлением дельцов, которые 22 марта разместили объявление о продаже спецбилетов.
Мэр рассказал, что коммунальные предприятия усилили обработку улиц столицы моющими средствами и сейчас 98 автомобилей "Киевавтодора" обрабатывают транспортные остановки и подземные-наземные пешеходные переходы.
В аптеках и магазинах должен находиться 1 человек на 10 кв.м плошади помещения.
Что было раньше: 21 марта Кличко заявил, что "карантин - это не каникулы": "Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять кампаниями по улицам".
В тот же день на заседании комиссии ТЭБ решили запретить пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.
Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", Нацполиции в Киеве поручили провести информационную и разъяснительную работу о запрете.
Запрет будет действовать до улучшения эпидемической ситуации.
Напомним:
- По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавирусом, что порождает болезнь COVID-19 достигло 336 004 человека во всем мире. 14641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 94334 человек выздоровели. В Украине заболели 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
- С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
- Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.