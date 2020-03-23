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До лікарень на Київщині через коронавірус звернулися 29 осіб 

Понеділок, 23 березня 2020, 14:36
До лікарень на Київщині через коронавірус звернулися 29 осіб 

У Київській області станом на ранок 23 березня до медичних закладів звернулися 29 осіб, у яких можлива підозра на захворювання коронавірусом.

Джерело: брифінг т.в.о. глави Київської обласної адміністрації Василя Володіна та директора департаменту охорони здоров’я Максима Іонова

Пряма мова Володіна: "Станом на 6.00 23 березня до закладів охорони здоров’я області звернулося 29 осіб, у яких можлива підозра на вірусне захворювання Covid-19.

За допомогою експрес-тестів перевірено 22 осіб. Тест-системи показали захворювання у 7 осіб, водночас лабораторно підтверджено на цей момент – 5 осіб. Всі вони мешканці Обухівського району. Найстаршому з них 57 років, а наймолодшому – 37 років".

Деталі: За словами Володіна, громадський транспорт міст області буде перевозити лише працівників важливих підприємств, аптек, магазинів.

Іонов додав, що 17 березня в Україну повернулися з-за кордону майже 600 тисяч осіб. Він наголосив, що дуже важливо, аби ці люди дотримувалися режиму самоізоляції, навіть якщо не належать до групи ризику.

Він повідомив, що від початку 2020 року на території області від пневмонії померли 65 осіб: 37 осіб люди до 60 років, після 60 років - 34 особи. 

Передісторія: 

  • Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула 336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірусом, 94 334 людей одужали. В Україні наразі захворіли 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. 
  • Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусКиївська областькарантин
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