До лікарень на Київщині через коронавірус звернулися 29 осіб 

У Київській області станом на ранок 23 березня до медичних закладів звернулися 29 осіб, у яких можлива підозра на захворювання коронавірусом.

Джерело: брифінг т.в.о. глави Київської обласної адміністрації Василя Володіна та директора департаменту охорони здоров’я Максима Іонова

Пряма мова Володіна: "Станом на 6.00 23 березня до закладів охорони здоров’я області звернулося 29 осіб, у яких можлива підозра на вірусне захворювання Covid-19.

За допомогою експрес-тестів перевірено 22 осіб. Тест-системи показали захворювання у 7 осіб, водночас лабораторно підтверджено на цей момент – 5 осіб. Всі вони мешканці Обухівського району. Найстаршому з них 57 років, а наймолодшому – 37 років".

Деталі: За словами Володіна, громадський транспорт міст області буде перевозити лише працівників важливих підприємств, аптек, магазинів.

Іонов додав, що 17 березня в Україну повернулися з-за кордону майже 600 тисяч осіб. Він наголосив, що дуже важливо, аби ці люди дотримувалися режиму самоізоляції, навіть якщо не належать до групи ризику.

Він повідомив, що від початку 2020 року на території області від пневмонії померли 65 осіб: 37 осіб люди до 60 років, після 60 років - 34 особи.

Передісторія: