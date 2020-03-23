В больницы Киевской области из-за коронавируса обратились 29 человек

В Киевской области по состоянию на утро 23 марта в медицинские учреждения обратились 29 человек, в которых возможно есть подозрение на заболевание коронавирусом.

Источник: брифинг и.о. главы Киевской областной администрации Василия Володина и директора департамента здравоохранения Максима Ионова

Прямая речь Володина: "По состоянию на 6.00 23 марта в учреждения здравоохранения области обратилось 29 человек, в которых возможно подозрение на вирусное заболевание Covid-19.

С помощью экспресс-тестов проверено 22 человек. Тест-системы показали заболевания у 7 человек, в то время лабораторно подтверждено на данный момент - 5 человек. Все они жители Обуховского района. Самому старшему из них 57 лет, а самому младшему - 37 лет".

Детали: По словам Володина, общественный транспорт городов области будет перевозить только работников важных предприятий, аптек, магазинов.

Ионов добавил, что 17 марта в Украину вернулись из-за границы почти 600 тысяч человек. Он отметил, что очень важно, чтобы эти люди соблюдали режим самоизоляции, даже если не относятся к группе риска.

Он сообщил, что с начала 2020 года на территории области от пневмонии умерли 65 человек: 37 человек люди до 60 лет, после 60 лет - 34 человека.

Напомним: