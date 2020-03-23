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В больницы Киевской области из-за коронавируса обратились 29 человек

Понедельник, 23 марта 2020, 14:36
В больницы Киевской области из-за коронавируса обратились 29 человек

В Киевской области по состоянию на утро 23 марта в медицинские учреждения обратились 29 человек, в которых возможно есть подозрение на заболевание коронавирусом.

Источник: брифинг и.о. главы Киевской областной администрации Василия Володина и директора департамента здравоохранения Максима Ионова

Прямая речь Володина: "По состоянию на 6.00 23 марта в учреждения здравоохранения области обратилось 29 человек, в которых возможно подозрение на вирусное заболевание Covid-19.

С помощью экспресс-тестов проверено 22 человек. Тест-системы показали заболевания у 7 человек, в то время лабораторно подтверждено на данный момент - 5 человек. Все они жители Обуховского района. Самому старшему из них 57 лет, а самому младшему - 37 лет".

Детали: По словам Володина, общественный транспорт городов области будет перевозить только работников важных предприятий, аптек, магазинов.

Ионов добавил, что 17 марта в Украину вернулись из-за границы почти 600 тысяч человек. Он отметил, что очень важно, чтобы эти люди соблюдали режим самоизоляции, даже если не относятся к группе риска.

Он сообщил, что с начала 2020 года на территории области от пневмонии умерли 65 человек: 37 человек люди до 60 лет, после 60 лет - 34 человека.

Напомним:

  • По состоянию на утро 23 марта количество заразившихся новым коронавирусом, что порождает болезнь COVID-19 достигло 336 004 человека во всем мире. 14641 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 94334 человек выздоровели. В Украине заболели 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
  • Вход в магазины также будет осуществляться с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусКиевская областькарантин
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