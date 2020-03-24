В Украине 97 случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего инфицированных в Черновицкой области.
Источник: брифинг главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко 24 марта
Прямая речь: "Сегодня подтверждено 13 новых случаев заболевания в Черновицкой области. Динамика увеличивается. На момент проведения брифинга уже 97 человек".
Что было раньше: Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что количество больных коронавирусом в области увеличилось на 13 человек. И сейчас на Буковине - 38 инфицированных.
Кроме того, за минувшие сутки в Черновицкую областную детскую клиническую больницу госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.
Утром 24 марта сообщалось, что в Украине подтверждено 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечилась.
Одна женщина с диагнозом COVID-19 на Буковине умерла, один человек в области вылечился.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин также сообщил о 2 новых случая заболевания в городе.
Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Напомним:
- По состоянию на 10.00 24 марта в Украине было подтверждено 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился. 25 случаев заболевания обнаружили в Черновицкой области, одна женщина с диагнозом COVID-19 на Буковине умерла, один мужчина в области вылечился.
- По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.