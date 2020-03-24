В Украине 97 случаев заболевания коронавирусом

В Украине подтвердили 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего инфицированных в Черновицкой области.

Источник: брифинг главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко 24 марта

Прямая речь: "Сегодня подтверждено 13 новых случаев заболевания в Черновицкой области. Динамика увеличивается. На момент проведения брифинга уже 97 человек".

Что было раньше: Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что количество больных коронавирусом в области увеличилось на 13 человек. И сейчас на Буковине - 38 инфицированных.

Кроме того, за минувшие сутки в Черновицкую областную детскую клиническую больницу госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.

Утром 24 марта сообщалось, что в Украине подтверждено 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечилась.

Одна женщина с диагнозом COVID-19 на Буковине умерла, один человек в области вылечился.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин также сообщил о 2 новых случая заболевания в городе.

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Напомним: