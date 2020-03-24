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В Украине 97 случаев заболевания коронавирусом

Вторник, 24 марта 2020, 13:12
В Украине 97 случаев заболевания коронавирусом

В Украине подтвердили 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего инфицированных в Черновицкой области.

Источник: брифинг главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко 24 марта

Прямая речь: "Сегодня подтверждено 13 новых случаев заболевания в Черновицкой области. Динамика увеличивается. На момент проведения брифинга уже 97 человек".

Что было раньше: Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что количество больных коронавирусом в области увеличилось на 13 человек. И сейчас на Буковине - 38 инфицированных.

Кроме того, за минувшие сутки в Черновицкую областную детскую клиническую больницу госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.

Утром 24 марта сообщалось, что в Украине подтверждено 84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечилась.

 
Инфицированные в Украине по состоянию на 14.00 24 марта
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По состоянию на 24 марта одна женщина с диагнозом COVID-19 на Буковине умерла, один человек в области вылечился.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин также сообщил о 2 новых случая заболевания в городе, но Ляшко на брифинге о них не говорил.

Знать больше: Сколько больных COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По состоянию на 10.00 24 марта в Украине было подтверждено  84 случая заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился. 25 случаев заболевания обнаружили в Черновицкой области, одна женщина с диагнозом COVID-19 на Буковине умерла, один мужчина в области вылечился.
  • По состоянию на утро 24 марта от коронавируса во всем мире вылечились 101 344 человека, умерли 16 572 человека. С момента распространения болезни зарегистрировали 381 293 случая инфицирования.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019Украинакарантин
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