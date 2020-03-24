На Буковині з підозрою на коронавірус госпіталізували 4 дітей

За добу до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація

Дослівно: "До обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.

Загалом на лікуванні тут перебувають 14 осіб: 5 із діагнозом "коронавірус", решта із підозрою на нього".

Деталі: Повідомляється, що 2 матерів та 3 їхніх малюків, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають на результати тестів.

Усі решта мають температуру, порушений стан та отримують необхідне лікування.

Наразі в іншій обласній клінічній лікарні (не дитячій – ред.) перебуває 24 людини із коронавірусом або з підозрою на нього: "Усі вони почуваються добре. Один пацієнт через супутні хвороби знаходиться на кисневій терапії".

Нових недужих за останню добу до цієї лікарні не госпіталізували.

Що було раніше: Станом на 10.00 24 березня в Україні виявили 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.

25 випадків захворювання виявили у Чернівецькій області, одна жінка із діагнозом COVID-19 на Буковині померла, один чоловік в області вилікувався.

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