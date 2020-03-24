На Буковині з підозрою на коронавірус госпіталізували 4 дітей

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Вівторок, 24 березня 2020, 11:41

За добу до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація

Дослівно: "До обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.

Загалом на лікуванні тут перебувають 14 осіб: 5 із діагнозом "коронавірус", решта із підозрою на нього".

Деталі: Повідомляється, що 2 матерів та 3 їхніх малюків, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають на результати тестів.

Усі решта мають температуру, порушений стан та отримують необхідне лікування.

Наразі в обласній клінічній лікарні перебуває 24 людини із коронавірусом або з підозрою на нього: "Усі вони почуваються добре. Один пацієнт через супутні хвороби знаходиться на кисневій терапії".

Нових недужих за останню добу до цієї лікарні не госпіталізували.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Чернівецька область


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