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На Буковині з підозрою на коронавірус госпіталізували 4 дітей

Вівторок, 24 березня 2020, 10:41
На Буковині з підозрою на коронавірус госпіталізували 4 дітей

За добу до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація

Дослівно: "До обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19.

Загалом на лікуванні тут перебувають 14 осіб: 5 із діагнозом "коронавірус", решта із підозрою на нього".

Деталі: Повідомляється, що 2 матерів та 3 їхніх малюків, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають на результати тестів.

Усі решта мають температуру, порушений стан та отримують необхідне лікування.

Наразі в іншій обласній клінічній лікарні (не дитячій – ред.) перебуває 24 людини із коронавірусом або з підозрою на нього: "Усі вони почуваються добре. Один пацієнт через супутні хвороби знаходиться на кисневій терапії".

Нових недужих за останню добу до цієї лікарні не госпіталізували.

Що було раніше: Станом на 10.00 24 березня в Україні виявили 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 

25 випадків захворювання виявили у Чернівецькій області, одна жінка із діагнозом COVID-19 на Буковині померла, один чоловік в області вилікувався. 

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.
  • Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019Чернівецька область
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