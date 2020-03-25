Кількість жертв коронавірусу перевищила смерті від свинячого грипу

Станом на 25 березня кількість смертей від коронавірусу перевищила кількість смертей під час пандемії свинячого грипу у 2009-2010 роках.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, дані ВООЗ

Деталі: Станом на 25 березня – за неповні 4 місяці, які світом поширюється Covid-19, – зафіксовано 19 тисяч 120 смертей від ускладнень, спричинених хворобою.

Кількість жертв коронавіруса станом на 13:00 25 березня (дані постійно змінюються у сторону збільшення, - ред.) дані центру Джона Гопкінса

Разом з тим від пандемічного грипу H1N1, більш відомого в Україні як свинячий грип, станом на кінець пандемії, що тривала понад рік (з березня-квітня 2009 року до серпня 2010 року, коли оголосили про завершення пандемії, – ред.) загинули 18 тисяч 449 осіб. Найбільша кількість жертв була в Америці – понад 8,5 тисячі осіб та Європі – понад 4,8 тисячі осіб.

Кількість жертв "свинячого грипу" Дані з сайту вооз

Таким чином кількість жертв Covid-19 уже зараза щонайменше на кілька сотень перевищила кількість смертей від H1N1.

Наразі кількість жертв коронавірусу продовжує зростати.

Найбільше смертей зафіксовано в Італії – понад 6,8 тисячі осіб та Китаї, де вперше зафіксували спалах нового вірусу, – понад 3,1 тисячі осіб.

Що було раніше: 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19.

Усі країни почали вводити жорсткі карантинні заходи – аж до закриття різних закладів, зупинки транспорту і обмеження перебування на вулиці. В Україні також запровадили карантин – попередньо до 3 квітня.

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