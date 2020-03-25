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Кількість жертв коронавірусу перевищила смерті від свинячого грипу

Середа, 25 березня 2020, 12:02
Кількість жертв коронавірусу перевищила смерті від свинячого грипу

Станом на 25 березня кількість смертей від коронавірусу перевищила кількість смертей під час пандемії свинячого грипу у 2009-2010 роках.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, дані ВООЗ

Деталі: Станом на 25 березня – за неповні 4 місяці, які світом поширюється Covid-19, – зафіксовано 19 тисяч 120 смертей від ускладнень, спричинених хворобою. 

 
Кількість жертв коронавіруса станом на 13:00 25 березня (дані постійно змінюються у сторону збільшення, - ред.)
дані центру Джона Гопкінса

Разом з тим від пандемічного грипу H1N1, більш відомого в Україні як свинячий грип, станом на кінець пандемії, що тривала понад рік (з березня-квітня 2009 року до серпня 2010 року, коли оголосили про завершення пандемії, – ред.) загинули 18 тисяч 449 осіб. Найбільша кількість жертв була в Америці – понад 8,5 тисячі осіб та Європі – понад 4,8 тисячі осіб. 

 
Кількість жертв "свинячого грипу"
Дані з сайту вооз

Таким чином кількість жертв Covid-19 уже зараза щонайменше на кілька сотень перевищила кількість смертей від H1N1.

Наразі кількість жертв коронавірусу продовжує зростати.

Найбільше смертей зафіксовано в Італії – понад 6,8 тисячі осіб та Китаї, де вперше зафіксували спалах нового вірусу, – понад 3,1 тисячі осіб.  

Що було раніше: 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19. 

Усі країни почали вводити жорсткі карантинні заходи – аж до закриття різних закладів, зупинки транспорту і обмеження перебування на вулиці. В Україні також запровадили карантин – попередньо до 3 квітня.

Читайте також: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 25 березня у всьому світі зареєстровано 421 792 випадки зараження коронавірусом. 107 762 осіб одужали, 18 883 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
  • Станом на 25 березня в Україні було зафіксовано 113 випадків хвороби COVID 19 у 13 областях та місті Київ, чотири випадки летальних.
  • За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
  • Видужав один хворий – житель Чернівців, у якого першим діагностували коронавірус в Україні.
  • 24 березня у Волинській області зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції – у 7-річної дівчинки.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусгрипCovid-2019жертви
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