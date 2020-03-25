Число жертв коронавируса превысило смерти от свиного гриппа
По состоянию на 25 марта количество смертей от коронавируса превысило количество смертей во время пандемии свиного гриппа в 2009-2010 годах.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, данные ВООЗ
Детали: По состоянию на 25 марта – за неполных 4 месяца, которые миром распространяется Covid-19, – зафиксировано 19 тысяч 120 смертей от осложнений, вызванных болезнью.
Вместе с тем от пандемического гриппа H1N1, более известного в Украине как свиной грипп, по состоянию на конец пандемии, которая длилась более года (с марта-апреля 2009 года до августа 2010 года, когда объявили о завершении пандемии, – ред.) погибли 18 тысяч 449 человек. Наибольшее количество жертв было в Америке – более 8,5 тысячи человек и Европе – более 4,8 тысячи человек.
Таким образом количество жертв Covid-19 уже сейчас минимум несколько сотен превысило количество смертей от H1N1.
Сейчас количество жертв коронавируса продолжает расти.
Больше всего смертей зафиксировано в Италии – более 6,8 тысячи человек и Китае, где впервые зафиксировали вспышку нового вируса, – более 3,1 тысячи человек.
Что было раньше: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
Все страны начали принимать жесткие карантинные меры – вплоть до закрытия различных заведений, остановки транспорта и ограничения пребывания на улице. В Украине также ввели карантин – предварительно до 3 апреля.
Предыстория:
- По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- По состоянию на 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев болезни COVID 19 в 13 областях и городе Киев, четыре летальных исхода.
- За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
- Выздоровел один больной – житель Черновцов, у которого первым диагностировали коронавирус в Украине.
- 24 марта в Волынской области зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции – у 7-летней девочки.