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Число жертв коронавируса превысило смерти от свиного гриппа

Среда, 25 марта 2020, 12:02
Число жертв коронавируса превысило смерти от свиного гриппа

По состоянию на 25 марта количество смертей от коронавируса превысило количество смертей во время пандемии свиного гриппа в 2009-2010 годах.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, данные ВООЗ

Детали: По состоянию на 25 марта – за неполных 4 месяца, которые миром распространяется Covid-19, – зафиксировано 19 тысяч 120 смертей от осложнений, вызванных болезнью. 

 
Количество жертв коронавируса по состоянию на 13:00 25 марта (данные постоянно меняются в сторону увеличения, - ред.)
данные центра Джона Хопкинса

Вместе с тем от пандемического гриппа H1N1, более известного в Украине как свиной грипп, по состоянию на конец пандемии, которая длилась более года (с марта-апреля 2009 года до августа 2010 года, когда объявили о завершении пандемии, – ред.) погибли 18 тысяч 449 человек. Наибольшее количество жертв было в Америке – более 8,5 тысячи человек и Европе – более 4,8 тысячи человек. 

 
Количесво жертв "свиного гриппа"
Данные с сайта ВООЗ

Таким образом количество жертв Covid-19 уже сейчас минимум несколько сотен превысило количество смертей от H1N1.

Сейчас количество жертв коронавируса продолжает расти.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии – более 6,8 тысячи человек и Китае, где впервые зафиксировали вспышку нового вируса, – более 3,1 тысячи человек.

Что было раньше: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Все страны начали принимать жесткие карантинные меры – вплоть до закрытия различных заведений, остановки транспорта и ограничения пребывания на улице. В Украине также ввели карантин – предварительно до 3 апреля.

Предыстория:

  • По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев болезни COVID 19 в 13 областях и городе Киев, четыре летальных исхода.
  • За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
  • Выздоровел один больной – житель Черновцов, у которого первым диагностировали коронавирус в Украине.
  • 24 марта в Волынской области зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции – у 7-летней девочки.

Ирина Балачук, УП

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Темы: коронавирусгриппCovid-2019жертвы
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