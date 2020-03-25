Число жертв коронавируса превысило смерти от свиного гриппа

По состоянию на 25 марта количество смертей от коронавируса превысило количество смертей во время пандемии свиного гриппа в 2009-2010 годах.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, данные ВООЗ

Детали: По состоянию на 25 марта – за неполных 4 месяца, которые миром распространяется Covid-19, – зафиксировано 19 тысяч 120 смертей от осложнений, вызванных болезнью.

Количество жертв коронавируса по состоянию на 13:00 25 марта (данные постоянно меняются в сторону увеличения, - ред.) данные центра Джона Хопкинса

Вместе с тем от пандемического гриппа H1N1, более известного в Украине как свиной грипп, по состоянию на конец пандемии, которая длилась более года (с марта-апреля 2009 года до августа 2010 года, когда объявили о завершении пандемии, – ред.) погибли 18 тысяч 449 человек. Наибольшее количество жертв было в Америке – более 8,5 тысячи человек и Европе – более 4,8 тысячи человек.

Количесво жертв "свиного гриппа" Данные с сайта ВООЗ

Таким образом количество жертв Covid-19 уже сейчас минимум несколько сотен превысило количество смертей от H1N1.

Сейчас количество жертв коронавируса продолжает расти.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии – более 6,8 тысячи человек и Китае, где впервые зафиксировали вспышку нового вируса, – более 3,1 тысячи человек.

Что было раньше: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Все страны начали принимать жесткие карантинные меры – вплоть до закрытия различных заведений, остановки транспорта и ограничения пребывания на улице. В Украине также ввели карантин – предварительно до 3 апреля.

Предыстория: