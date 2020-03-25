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Кабмін обіцяє субсидії українцям, які втратили роботу через карантин

Середа, 25 березня 2020, 12:41
Кабмін обіцяє субсидії українцям, які втратили роботу через карантин

Кабінет міністрів підтримав ініціативу надати житлові субсидії громадянам, які втратили роботу в період карантину.

Джерело: заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 25 березня

Пряма мова: "Сьогодні Кабінет міністрів також розгляне рішення про збільшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у період карантину. Будемо обговорювати рішення про спрощення порядку їх надання, особливо тим, хто втратив роботу під час карантину".

Деталі: За словами Шмигаля, у середньому збільшення субсидій для українських родин складатиме 300 гривень.

Механізм виплати має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про стабілізаційний фонд.   

Щоб мати змогу отримати субсидію через втрату роботи під час карантину, люди мають зареєструватися в службі зайнятості. Повідомляється, що це можливо зробити онлайн.

За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, постанова уряду також забороняє в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій.

Дотримання цих умов мають забезпечити голови обласних державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування. 

Це рішення члени уряду підтримали на засіданні 25 березня. 

Що було раніше: 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19. 

Усі країни почали вводити жорсткі карантинні заходи – аж до закриття різних закладів, зупинки транспорту і обмеження перебування на вулиці. В Україні також запровадили карантин – попередньо до 3 квітня.

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Передісторія: 

  • Станом на ранок 25 березня у всьому світі зареєстровано 421 792 випадки зараження коронавірусом. 107 762 осіб одужали, 18 883 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
  • Станом на 25 березня в Україні було зафіксовано 113 випадків хвороби COVID 19 у 13 областях та місті Київ, чотири випадки летальних.
  • За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
  • Видужав один хворий – житель Чернівців, у якого першим діагностували коронавірус в Україні.
  • 24 березня у Волинській області зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції – у 7-річної дівчинки.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинсубсидіїробота
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