Кабмін обіцяє субсидії українцям, які втратили роботу через карантин

Кабінет міністрів підтримав ініціативу надати житлові субсидії громадянам, які втратили роботу в період карантину.

Джерело: заява прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 25 березня

Пряма мова: "Сьогодні Кабінет міністрів також розгляне рішення про збільшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у період карантину. Будемо обговорювати рішення про спрощення порядку їх надання, особливо тим, хто втратив роботу під час карантину".

Деталі: За словами Шмигаля, у середньому збільшення субсидій для українських родин буде скидати 300 гривень.

Механізм виплати має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про стабілізаційний фонд.

Щоб мати змогу отримати субсидію через втрату роботи під час карантину, люди мають зареєструватися в службі зайнятості. Повідомляється, що це можливо зробити онлайн.

За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, постанова уряду також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій.

Дотримання цих умов мають забезпечити голови обласних державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування.