Кабмин обещает субсидии украинцам, которые потеряли работу из-за карантина

Кабинет министров поддержал инициативу предоставить жилищные субсидии гражданам, потерявшим работу в период карантина.

Источник: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 25 марта

Прямая речь: "Сегодня Кабинет министров также рассмотрит решение об увеличении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в период карантина. Будем обсуждать решение об упрощении порядка их предоставления, особенно тем, кто потерял работу во время карантина".

Детали: По словам Шмыгаля, в среднем увеличение субсидий для украинских семей составит 300 гривен.

Механизм выплаты должен заработать после принятия Верховной Радой закона о стабилизационном фонде.

Чтобы иметь возможность получить субсидию из-за потери работы во время карантина, люди должны зарегистрироваться в службе занятости. Сообщается, что это возможно сделать онлайн.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, постановление правительства также запрещает в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

Соблюдение этих условий должны обеспечить председатели областных государственных администраций с органами местного самоуправления.

Это решение члены правительства поддержали на заседании 25 марта.

Что было раньше: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Все страны начали принимать жесткие карантинные меры – вплоть до закрытия различных заведений, остановки транспорта и ограничения пребывания на улице. В Украине также ввели карантин – предварительно до 3 апреля.

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