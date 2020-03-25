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Кабмин обещает субсидии украинцам, которые потеряли работу из-за карантина

Среда, 25 марта 2020, 12:41
Кабмин обещает субсидии украинцам, которые потеряли работу из-за карантина

Кабинет министров поддержал инициативу предоставить жилищные субсидии гражданам, потерявшим работу в период карантина.

Источник: заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 25 марта

Прямая речь: "Сегодня Кабинет министров также рассмотрит решение об увеличении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в период карантина. Будем обсуждать решение об упрощении порядка их предоставления, особенно тем, кто потерял работу во время карантина".

Детали: По словам Шмыгаля, в среднем увеличение субсидий для украинских семей составит 300 гривен.

Механизм выплаты должен заработать после принятия Верховной Радой закона о стабилизационном фонде.

Чтобы иметь возможность получить субсидию из-за потери работы во время карантина, люди должны зарегистрироваться в службе занятости. Сообщается, что это возможно сделать онлайн.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, постановление правительства также запрещает в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

Соблюдение этих условий должны обеспечить председатели областных государственных администраций с органами местного самоуправления.

Это решение члены правительства поддержали на заседании 25 марта.

Что было раньше: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Все страны начали принимать жесткие карантинные меры – вплоть до закрытия различных заведений, остановки транспорта и ограничения пребывания на улице. В Украине также ввели карантин – предварительно до 3 апреля.

Предыстория:

  • По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев болезни COVID 19 в 13 областях и городе Киев, четыре летальных исхода.
  • За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
  • Выздоровел один больной – житель Черновцов, у которого первым диагностировали коронавирус в Украине.
  • 24 марта в Волынской области зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции – у 7-летней девочки.

Ирина Балачук, УП

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Темы: коронавирускарантинсубсидииробота
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