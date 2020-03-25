Ексміністру закордонних справ Кожарі вручили підозру в убивстві

Ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі вручили повідомлення про підозру у справі про убивство підприємця Сергія Старицького.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї загиблого

Дослівно: "По справі вбивства Сергія Старицького через тридцять три дні повідомлено про підозру.

Щойно Л. Кожару було зупинено на дорозі і, за результами досудового розслідування кримінального провадження, йому повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України".

Деталі: У "Міллер" додали, що тепер у слідства є 72 години, щоб обрати підозрюваному запобіжний захід.

фото: антон геращенко

У компанії наголосили, що, враховуючи тяжкість та спосіб вчинення злочину, особу підозрюваного та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, це має бути виключно тримання під вартою без визначення суми застави.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також повідомив, що Кожара затриманий. Зараз його доставляють до суду. Запобіжний захід обиратиме Шевченківський районний суд Києва.

фото: антон геращенко

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