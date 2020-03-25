Ексміністру закордонних справ Кожарі вручили підозру в убивстві
Ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі вручили повідомлення про підозру у справі про убивство підприємця Сергія Старицького.
Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї загиблого
Дослівно: "По справі вбивства Сергія Старицького через тридцять три дні повідомлено про підозру.
Щойно Л. Кожару було зупинено на дорозі і, за результами досудового розслідування кримінального провадження, йому повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України".
Деталі: У "Міллер" додали, що тепер у слідства є 72 години, щоб обрати підозрюваному запобіжний захід.
У компанії наголосили, що, враховуючи тяжкість та спосіб вчинення злочину, особу підозрюваного та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, це має бути виключно тримання під вартою без визначення суми застави.
Передісторія:
- У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
- Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.
- За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України.
- 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
- 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові, а 4 березня таки провели його, хоч і з опором.