Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексміністру закордонних справ Кожарі вручили підозру в убивстві

Середа, 25 березня 2020, 13:05
Ексміністру закордонних справ Кожарі вручили підозру в убивстві

Ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі вручили повідомлення про підозру у справі про убивство підприємця Сергія Старицького. 

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї загиблого

Дослівно: "По справі вбивства Сергія Старицького через тридцять три дні повідомлено про підозру.

Щойно Л. Кожару було зупинено на дорозі і, за результами досудового розслідування кримінального провадження, йому повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України".

Деталі: У "Міллер" додали, що тепер у слідства є 72 години, щоб обрати підозрюваному запобіжний захід.

 
фото: антон геращенко

У компанії наголосили, що, враховуючи тяжкість та спосіб вчинення злочину, особу підозрюваного та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, це має бути виключно тримання під вартою без визначення суми застави.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також повідомив, що Кожара затриманий.  Зараз його доставляють до суду. Запобіжний захід обиратиме Шевченківський районний суд Києва.

 
фото: антон геращенко

Передісторія:

  • У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
  • Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну. 
  • За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України. 
  • 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
  • 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові, а 4 березня таки провели його, хоч і з опором. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
вбивство
Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: