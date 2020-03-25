Ексміністру закордонних справ Кожарі вручили підозру в убивстві
Ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі вручили повідомлення про підозру у справі про убивство підприємця Сергія Старицького.
Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї загиблого
Дослівно: "По справі вбивства Сергія Старицького через тридцять три дні повідомлено про підозру.
Щойно Л. Кожару було зупинено на дорозі і, за результами досудового розслідування кримінального провадження, йому повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України".
Деталі: У "Міллер" додали, що тепер у слідства є 72 години, щоб обрати підозрюваному запобіжний захід.
У компанії наголосили, що, враховуючи тяжкість та спосіб вчинення злочину, особу підозрюваного та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, це має бути виключно тримання під вартою без визначення суми застави.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також повідомив, що Кожара затриманий. Зараз його доставляють до суду. Запобіжний захід обиратиме Шевченківський районний суд Києва.
Передісторія:
- У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
- Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.
- За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України.
- 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
- 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові, а 4 березня таки провели його, хоч і з опором.