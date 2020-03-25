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Экс-министру иностранных дел Кожаре вручили подозрение в убийстве

Среда, 25 марта 2020, 13:05
Экс-министру иностранных дел Кожаре вручили подозрение в убийстве

Экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре вручили уведомление о подозрении в деле об убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего

Дословно: "По делу об убийстве Сергея Старицкого через тридцать три дня сообщено о подозрении.

Только что Л. Кожару остановили на дороге и, по результатам досудебного расследования уголовного производства, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины".

Детали: В "Миллер" добавили, что теперь у следствия есть 72 часа, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения.

 
фото: антон геращенко

В компании отметили, что, учитывая тяжесть и способ совершения преступления, личность подозреваемого и наличие рисков, предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины, это должно быть исключительно содержание под стражей без определения суммы залога.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также сообщил, что Кожара задержан. Сейчас его доставляют в суд. Меру пресечения будет выбирать Шевченковский районный суд Киева.

 
ФОТО: АНТОН ГЕРАЩЕНКО

Предыстория:

  • В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
  • Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
  • По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
  • 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
  • 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы, а 4 марта его все же провели, хоть и с сопротивлением.

Украинская правда

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Темы: убийство
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