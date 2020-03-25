Экс-министру иностранных дел Кожаре вручили подозрение в убийстве

Экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре вручили уведомление о подозрении в деле об убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Источник: юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего

Дословно: "По делу об убийстве Сергея Старицкого через тридцать три дня сообщено о подозрении.

Только что Л. Кожару остановили на дороге и, по результатам досудебного расследования уголовного производства, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины".

Детали: В "Миллер" добавили, что теперь у следствия есть 72 часа, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения.

В компании отметили, что, учитывая тяжесть и способ совершения преступления, личность подозреваемого и наличие рисков, предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины, это должно быть исключительно содержание под стражей без определения суммы залога.

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