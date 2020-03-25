На Запорожжі вже 5 хворих на коронавірус
У Запорізькій області підтверджено 5 випадків захворювання на коронавірус, 4 осіб госпіталізовані, одна самоізольована.
Джерело: сайт Запорізької обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Віталія Туринка
Пряма мова: "Сьогодні в Запорізькій області офіційно підтверджено 5 хворих на коронавірусну інфекцію, з яких четверо знаходяться в обласній інфекційній лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу, одна людина знаходиться у м. Мелітополь на самоізоляції".
Деталі: За словами Туринка, область готова приймати людей з коронавірусною інфекцією: в наявності необхідне обладнання та захисне спорядження.
За словами в. о. директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Романа Терехова, в область доставили нове обладнання і тести. За ніч провели 22 дослідження.
Два позитивні результати надійшли з Києва, три позитивні результати виявили в обласній лабораторії.
Серед тих, хто захворів, сімейні пари із Запоріжжя, які повернулися з-за кордону (Куршавель, Франція; Шарм-ель-Шейх, Єгипет) та жителька Мелітополя, яка під час інкубаційного періоду перебувала в Іспанії. Стан хворих не тяжкий.
Що було раніше: Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що у місті підтвердили 4 перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, тому Запоріжжя вводить надзвичайну ситуацію.
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Передісторія:
- Станом на ранок 25 березня у всьому світі зареєстровано 421 792 випадки зараження коронавірусом. 107 762 осіб одужали, 18 883 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
- Станом на 25 березня в Україні було зафіксовано 113 випадків хвороби COVID 19 у 13 областях та місті Київ, чотири випадки летальних.
- За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
- Видужав один хворий – житель Чернівців, у якого першим діагностували коронавірус в Україні.
- 24 березня у Волинській області зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції – у 7-річної дівчинки.