На Запорожжі вже 5 хворих на коронавірус

У Запорізькій області підтверджено 5 випадків захворювання на коронавірус, 4 осіб госпіталізовані, одна самоізольована.

Джерело: сайт Запорізької обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Віталія Туринка

Пряма мова: "Сьогодні в Запорізькій області офіційно підтверджено 5 хворих на коронавірусну інфекцію, з яких четверо знаходяться в обласній інфекційній лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу, одна людина знаходиться у м. Мелітополь на самоізоляції".

Деталі: За словами Туринка, область готова приймати людей з коронавірусною інфекцією: в наявності необхідне обладнання та захисне спорядження.

За словами в. о. директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Романа Терехова, в область доставили нове обладнання і тести. За ніч провели 22 дослідження.

Два позитивні результати надійшли з Києва, три позитивні результати виявили в обласній лабораторії.

Серед тих, хто захворів, сімейні пари із Запоріжжя, які повернулися з-за кордону (Куршавель, Франція; Шарм-ель-Шейх, Єгипет) та жителька Мелітополя, яка під час інкубаційного періоду перебувала в Іспанії. Стан хворих не тяжкий.

Що було раніше: Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що у місті підтвердили 4 перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, тому Запоріжжя вводить надзвичайну ситуацію.

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