На Запорожье уже 5 больных коронавирусом

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Среда, 25 марта 2020, 15:13

В Запорожской области подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом, 4 человек госпитализированы, одна самоизолирована.

Источник: сайт Запорожской областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Виталия Туринка

Прямая речь: "Сегодня в Запорожской области официально подтверждено 5 больных коронавирусной инфекцией, из которых четверо находятся в областной инфекционной больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в пгт. Мелитополь на самоизоляции".

Детали: По словам Туринка, область готова принимать людей с коронавирусной инфекцией: в наличии необходимое оборудование и защитное снаряжение.

По словам и. о. директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины Романа Терехова, в область доставили новое оборудование и тесты. За ночь провели 22 исследования.

Два положительных результата поступили из Киева, три положительных результата выявили в областной лаборатории.

Среди заболевших семейные пары из Запорожья, которые вернулись из-за границы (Куршавель, Франция; Шарм-эль-Шейх, Египет) и жительница Мелитополя, которая во время инкубационного периода находилась в Испании. Состояние больных не тяжелое.

Что было раньше: Городской голова Запорожья Владимир Буряк сообщил, что в городе подтвердили 4 первые случая заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому Запорожье вводит чрезвычайную ситуацию.

Предыстория:

  • По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • По состоянию на 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев болезни COVID 19 в 13 областях и городе Киев, четыре летальных исхода.
  • За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
  • Выздоровел один больной – житель Черновцов, у которого первым диагностировали коронавирус в Украине.
  • 24 марта в Волынской области зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции – у 7-летней девочки.

Украинская правда
Темы: Запорожье коронавирус Covid-2019


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