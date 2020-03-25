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Рябошапка анонсував повернення в політику після карантину

Середа, 25 березня 2020, 16:22
Рябошапка анонсував повернення в політику після карантину

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка працює над свторенням експертної платформи для розробки реформ правоохоронних органів.

Джерело: інтерв’ю Рябошапки Олесі Бацман у YouTube

Пряма мова: Поки що ми плануємо з колегами створити експертну платформу, оскільки в Україні досить мало експертних центрів, які могли би розробляти пропозиції щодо реформ, щодо  зміни політики державної і вже потім рухатись на основі певних пропозицій. Можливо це будуть якісь інші політичні проєкти.

Поки що в мене немає чіткої відповіді, на яку посаду і коли саме (Рябошапка повернеться в політику – ред.), але такі плани є".

Деталі: Рябошапка уточнив, що він все життя працював у сфері, яка пов'язана з судовою реформою,  антикорупцією, реформою органів кримінального слідства і це та сфера, де анонсована ним платформа буде діяти.

За його словами, платформа буде розробляти стратегії і пропозиції для уряду, для президента і для парламенту.

Ексгенпрокурор додав, що у платформі мають об'єднатися люди, які мають практичний досвід, зокрема, ті хто брав участь у реформі органів прокуратури.

Називати конкретні імена Рябошапка відмовився, але припустив, що платформа буде презентована після завершення карантину.

Джерелами фінансування нової організації Рябошапка назвав пожертви громадян, бізнесу та міжнародних організацій.

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Передісторія: 

  • 5 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.
  • 17 березня Верховна Рада призначила в.о. голови ДБР Ірину Венедіктовуна посаду генерального прокурора України.
  • Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань став Олександр Соколов.

"Українська правда" у Threads

Теми: Рябошапка
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