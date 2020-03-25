Рябошапка анонсировал возвращение в политику после карантина

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка работает над свторенням экспертной платформы для разработки реформ правоохранительных органов.

Источник: интервью Рябошапки Олесе Бацман в YouTube

Прямая речь: Пока мы планируем с коллегами создать экспертную платформу, поскольку в Украине достаточно мало экспертных центров, которые могли бы разрабатывать предложения по реформам, по изменению политики государственной и уже потом двигаться на основе определенных предложений. Возможно это будут какие-то другие политические проекты.

Пока у меня нет четкого ответа, на какую должность и когда именно (Рябошапка вернется в политику - ред.), но такие планы есть".

Детали: Рябошапка уточнил, что он всю жизнь работал в сфере, которая связана с судебной реформой, антикоррупцией, реформой органов уголовного следствия и это та сфера, где анонсированная им платформа будет действовать.

По его словам, платформа будет разрабатывать стратегии и предложения для правительства, для президента и для парламента.

Ексгенпрокурор добавил, что в платформе должны объединиться люди, которые имеют практический опыт, в частности, те кто участвовал в реформе органов прокуратуры.

Называть конкретные имена Рябошапка отказался, но предположил, что платформа будет представлена после завершения карантина.

Источниками финансирования новой организации Рябошапка назвал пожертвования граждан, бизнеса и международных организаций.

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