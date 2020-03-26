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Суд відкрив справу через неподання Єрмаком декларації

Четвер, 26 березня 2020, 02:18
Суд відкрив справу через неподання Єрмаком декларації

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом позафракційного нардепа Антона Полякова до голови Національного агентства з питань запобігання корупції через неподання Андрієм Єрмаком декларації.

Джерело: пресслужба суду

Деталі: Йдеться про декларацію за 2019 рік, яку Єрмак мав подати, як кандидат на посаду голови Офісу президента. 

Від голови НАЗК Олександра Новікова вимагають надати припис президенту Володимиру Зеленському щодо проведення службового розслідування. Поляков хоче, щоб НАЗК змусило Зеленського з’ясувати причини неподання декларації Єрмаком. 

Також нардеп вимагає визнати протиправною бездіяльність Новікова. 

Суд вирішив розглядати справу за правила спрощеного позовного провадження. 

Що передувало: Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав декларацію після того, як президент Володимир Зеленський призначив його на посаду. 

Знати більше: "Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?"  

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Нагадаємо:

  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz за 2 млн 972 тис. 776 грн.
  • Нардеп Антон Поляков, який подав позов, був виключений із фракції "Слуга народу" начебто через порушення домовленості про спільне голосування по ряду чутливих питань.

Українська правда

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Теми: Андрій Єрмакдекларації
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