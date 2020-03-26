Суд открыл дело из-за неподачи Ермаком декларации

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску внефракционного нардепа Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции из-за неподачи Андреем Ермаком декларации.

Источник: пресс-служба суда

Детали: Речь идет о декларации за 2019 год, которую Ермак должен был подать, как кандидат на пост главы Офиса президента.

От председателя НАПК Александра Новикова требуют выставить предписание президенту Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования. Поляков хочет, чтобы НАПК заставило Зеленского выяснить причины неподачи декларации Ермаком.

Также нардеп требует признать противоправной бездеятельность Новикова.

Суд решил рассматривать дело по правила упрощенного искового производства.

Что предшествовало: Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал декларацию после того, как президент Владимир Зеленский назначил его на должность.

Нардеп Антон Поляков, который подал иск, был исключен из фракции "Слуга народа" якобы из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов.

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