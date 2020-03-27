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Маски й рукавички: У Раді показали, як екіпірують депутатів на засідання

П'ятниця, 27 березня 2020, 07:29
Маски й рукавички: У Раді показали, як екіпірують депутатів на засідання
Фото Ірини Геращенко

Під час позачергового засідання Верховної Ради депутатів забезпечать засобами персонального захисту.

Джерело: членкиня фракції "Слуга народу" та представниця комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Профілактику нам обіцяють. Апарат Верховної Ради має всіх депутатів забезпечити".

Деталі: За словами Булах, питання щодо захисних масок та рукавичок вже вирішене, а от щодо можливості використання захисних окулярів – ще ні.

На підтвердження своїх слів депутатка надала редакції фото.

 
Фото Лади Булах

Про застосування індивідуальних засобів безпеки під час позачергового засідання Верховної Ради говорили й інші депутати.

Передісторія:

  • У зв’язку з карантином Верховна Рада змінила свій графік і не проводить пленарні засідання, хоча 17 березня провела два термінових "позачергових" засідання.
  • Верховній Раді пропонують працювати дистанційно до 60 днів для вирішення нагальних питань, пов’язаних з протидією коронавірусній хворобі COVID-19, – у режимі відеоконференції. Однак для цього народним депутатам потрібно зібратися й очно ухвалити відповідний закон.
  • Позачергове засідання Верховної Ради планували провести 26 березня, але перенесли на 28 березня через неготовність законопроєктів, які хочуть винести на розгляд. Але й ця дата не остаточна.
  • Крім того, депутати не виключали, що зберуться позачергово на стадіоні "Динамо" або у дворі парламенту, але врешті нібито вирішили зібратися у залі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радакарантин
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