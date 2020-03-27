Маски й рукавички: У Раді показали, як екіпірують депутатів на засідання

Під час позачергового засідання Верховної Ради депутатів забезпечать засобами персонального захисту.

Джерело: членкиня фракції "Слуга народу" та представниця комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Профілактику нам обіцяють. Апарат Верховної Ради має всіх депутатів забезпечити".

Деталі: За словами Булах, питання щодо захисних масок та рукавичок вже вирішене, а от щодо можливості використання захисних окулярів – ще ні.

На підтвердження своїх слів депутатка надала редакції фото.

Фото Лади Булах

Про застосування індивідуальних засобів безпеки під час позачергового засідання Верховної Ради говорили й інші депутати.

Позачергове засідання Верховної Ради, яке планували провести у четвер 26 березня, наразі планують провести на суботу 28 березня. Але й ця дата не остаточна.