Маски й рукавички: У Раді показали, як екіпірують депутатів на засідання
П'ятниця, 27 березня 2020, 07:29
Під час позачергового засідання Верховної Ради депутатів забезпечать засобами персонального захисту.
Джерело: членкиня фракції "Слуга народу" та представниця комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах у коментарі "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Профілактику нам обіцяють. Апарат Верховної Ради має всіх депутатів забезпечити".
Деталі: За словами Булах, питання щодо захисних масок та рукавичок вже вирішене, а от щодо можливості використання захисних окулярів – ще ні.
На підтвердження своїх слів депутатка надала редакції фото.
Про застосування індивідуальних засобів безпеки під час позачергового засідання Верховної Ради говорили й інші депутати.
Передісторія:
- У зв’язку з карантином Верховна Рада змінила свій графік і не проводить пленарні засідання, хоча 17 березня провела два термінових "позачергових" засідання.
- Верховній Раді пропонують працювати дистанційно до 60 днів для вирішення нагальних питань, пов’язаних з протидією коронавірусній хворобі COVID-19, – у режимі відеоконференції. Однак для цього народним депутатам потрібно зібратися й очно ухвалити відповідний закон.
- Позачергове засідання Верховної Ради планували провести 26 березня, але перенесли на 28 березня через неготовність законопроєктів, які хочуть винести на розгляд. Але й ця дата не остаточна.
- Крім того, депутати не виключали, що зберуться позачергово на стадіоні "Динамо" або у дворі парламенту, але врешті нібито вирішили зібратися у залі.