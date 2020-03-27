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Маски и перчатки: В Раде показали, как экипируют депутатов на заседание

Пятница, 27 марта 2020, 07:29
Маски и перчатки: В Раде показали, как экипируют депутатов на заседание
Фото Ирины Геращенко

Во время внеочередного заседания Верховной Рады депутатов обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Источник: член фракции "Слуга народа" и представительница комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить".

Детали: По словам Булах, вопрос защитных масок и перчаток уже решен, а вот на счет возможности использования защитных очков – еще нет.

В подтверждение своих слов депутат предоставила редакции фото.

 
Фото Лады Булах

О применении индивидуальных средств безопасности во время внеочередного заседания Верховной Рады говорили и другие депутаты.

Предыстория:

  • В связи с карантином Верховная Рада изменила свой график и не проводит пленарные заседания, хотя 17 марта провела два срочных "внеочередных" заседания.
  • Верховной Раде предлагают работать дистанционно до 60 дней для решения неотложных вопросов, связанных с противодействием коронавирусной болезни COVID-19 – в режиме видеоконференции. Однако для этого народным депутатам нужно собраться и очно принять соответствующий закон.
  • Внеочередное заседание Верховной Рады планировали провести 26 марта, но перенесли на 28 марта из-за неготовности законопроектов, которые хотят вынести на рассмотрение. Но и эта дата не окончательная.
  • Кроме того, депутаты не исключали, что соберутся на внеочередную сессию на стадионе "Динамо" или во дворе парламента, но в итоге якобы решили собраться в зале.

Темы: Верховная Радакарантин
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