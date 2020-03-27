Маски и перчатки: В Раде показали, как экипируют депутатов на заседание
Пятница, 27 марта 2020, 07:29
Во время внеочередного заседания Верховной Рады депутатов обеспечат средствами индивидуальной защиты.
Источник: член фракции "Слуга народа" и представительница комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь: "Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить".
Детали: По словам Булах, вопрос защитных масок и перчаток уже решен, а вот на счет возможности использования защитных очков – еще нет.
В подтверждение своих слов депутат предоставила редакции фото.
О применении индивидуальных средств безопасности во время внеочередного заседания Верховной Рады говорили и другие депутаты.
Предыстория:
- В связи с карантином Верховная Рада изменила свой график и не проводит пленарные заседания, хотя 17 марта провела два срочных "внеочередных" заседания.
- Верховной Раде предлагают работать дистанционно до 60 дней для решения неотложных вопросов, связанных с противодействием коронавирусной болезни COVID-19 – в режиме видеоконференции. Однако для этого народным депутатам нужно собраться и очно принять соответствующий закон.
- Внеочередное заседание Верховной Рады планировали провести 26 марта, но перенесли на 28 марта из-за неготовности законопроектов, которые хотят вынести на рассмотрение. Но и эта дата не окончательная.
- Кроме того, депутаты не исключали, что соберутся на внеочередную сессию на стадионе "Динамо" или во дворе парламента, но в итоге якобы решили собраться в зале.