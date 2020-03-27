Маски и перчатки: В Раде показали, как экипируют депутатов на заседание

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Пятница, 27 марта 2020, 08:29
Фото Ирины Геращенко

Во время внеочередного заседания Верховной Рады депутатов обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Источник: член фракции "Слуга народа" и представительница комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить".

Детали: По словам Булах, вопрос защитных масок и перчаток уже решен, а вот на счет возможности использования защитных очков – еще нет.

В подтверждение своих слов депутат предоставила редакции фото.

 
Фото Лады Булах

О применении индивидуальных средств безопасности во время внеочередного заседания Верховной Рады говорили и другие депутаты.

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое планировали провести в четверг 26 марта, пока планируют провести в субботу 28 марта. Но и эта дата не окончательная.

Темы: Верховная Рада карантин


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