Раду хотіли позачергово зібрати на стадіоні "Динамо", але буде в залі – нардепи

Позачергове засідання Верховної Ради, яке попередньо має відбутися у суботу, планували провести на стадіоні "Динамо", або у дворі ВР, але врешті вирішили, що депутати зберуться у залі парламенту.

Джерело: народні депутати у коментарі "Українській правді"

Пряма мова співрозмовника УП: "Депутати бояться за здоров'я. Тому було два варіанти: або стадіон "Динамо", той, що поруч з Маріїнським (при чому Суркіс без проблем був готовий його віддавати), або внутрішній двір ВРУ. Але врешті вирішили, що зберемося в залі".

Деталі: За словами депутата, у дворі будівлі Ради навіть розставляли стільці, щоб подивитися, як це може виглядати, але місця для всіх у дворі не вистачало. Крім того, провести засідання не в залі технічно важко і значно довше, оскільки за таких умов голосування відбувалося б руками, а голоси мала б рахувати і записувати лічильна комісія.

Тому, за словами нардепів, вирішили, що засідання буде в залі і наживо.

Співрозмовники УП розповіли, що в парламенті провели уже кілька тестувань роботи ВР через відеозв'язок і з’ясували, що станом на сьогодні в онлайн режимі Рада працювати не може.

По-перше, програми не можуть забезпечити участь усіх депутатів. По-друге, у програм немає належного рівня захисту. По-третє, це не конституційно.

Зараз у форматі відеоконференції можуть проходити лише засіданнях комітетів.

За словами нардепів, вирішили, що перед засіданням ВР усім депутатам мірятимуть температуру, роздадуть рукавиці, маски і окуляри.

Станом на 12:00 26 березня остаточного порядку денного ще немає. Наразі дошліфовують закони. На позачерговому засіданні мають розглянути економічний блок, соціальний і податковий. А в ідеалі також проголосувати землю і банки під МВФ, але як це зробити ніхто наразі не знає.

У Раді шукали місце для позачергової сесії Фото: Джерело УП

Фото: Джерело УП

Що було раніше: 26 березня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада ще не визначилася, коли і як провести позачергове засідання, і що зараз робочі групи напрацьовують законопроєкти, які на ньому треба розглянути.

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