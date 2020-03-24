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Раду можуть зібрати позачергово у четвер – джерела

Вівторок, 24 березня 2020, 09:55
Раду можуть зібрати позачергово у четвер – джерела

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутись у четвер, 26 березня, хоча остаточного рішення про це ще немає.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуги народу"

Пряма мова одного з заступників голови фракції "Слуга народу": "Остаточного рішення немає. У депутатських чатах переписуються, що скоріш за все засідання відбудеться 26 березня".

Деталі: Ще два джерела у фракції також підтвердили, що позачергове засідання хочуть скликати на четвер, але може не вистачити депутатів.

Пряма мова одного з депутатів: "Так, планують на 26-те. Але зараз ведуть перепис депутатів у чатах. Багато хто каже, що не приїде".

Нагадаємо: Верховній Раді треба зібратися, щоб проголосувати за закон, який дозволить народним депутатам проводити засідання у форматі відеконференції. Ним парламенту пропонують дозволити на 60 днів вирішувати нагальні питання, пов’язані з протидією коронавірусній хворобі COVID 19, на засіданнях онлайн, при чому голосувати депутати будуть по одному, з візуалізацією.

Передісторія:

  • В Україні з 12 березня оголошено карантин для протидії поширенню коронавірусу, який поширився з Китаю на весь світ.
  • 17 березня Верховна Рада провела два позачергових засідання за ранок (ухвалила закони для запобігання COVID-19, призначила генпрокурора та міністра економіки), при цьому змінила формат своєї роботи з пленарних засідань на роботу в комітетах. Земельна реформа зависла на паузі.
  • 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. На позачерговому засіданні він не був, але до цього приходив у комітет.
  • Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСлуга народукарантин
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