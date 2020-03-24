Раду можуть зібрати позачергово у четвер – джерела

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутись у четвер, 26 березня, хоча остаточного рішення про це ще немає.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуги народу"

Пряма мова одного з заступників голови фракції "Слуга народу": "Остаточного рішення немає. У депутатських чатах переписуються, що скоріш за все засідання відбудеться 26 березня".

Деталі: Ще два джерела у фракції також підтвердили, що позачергове засідання хочуть скликати на четвер, але може не вистачити депутатів.

Пряма мова одного з депутатів: "Так, планують на 26-те. Але зараз ведуть перепис депутатів у чатах. Багато хто каже, що не приїде".

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