МЗС: Українці, що застрягли в інших країнах, можуть повернутися додому на авто чи пішки
Міністерство закордонних справ запевняє, що не залишить напризволяще українців, які "застрягли" в інших країнах, але зараз не рекомендує купувати квитки на літак на дати після 27 березня і зазначає, що кордон України можна перетнути пішки чи на авто.
Джерело: сайт МЗС
Дослівно: "Дорогі українці, ми в МЗС розуміємо, що ви потрапили в скрутне становище і в межах наших можливостей робили, робимо і будемо робити все, щоб захистити вас та допомогти.
Закордонні дипломатичні установи України отримали доручення міністра закордонних справ розгорнути програму "Захист".
Уряд України допомагатиме вам з поверненням додому, коли в країні вашого перебування стабілізується епідеміологічна ситуація, а також за наявної спроможності МОЗ забезпечити вам належні умови контролю та обсервації після повернення в Україну".
Деталі: Зазначається, що посольства та консульства в усьому світі вирішуватимуть питання прострочених документів/віз українців; співпрацюватимуть з правоохоронцями для захисту інтересів українців; повідомлятимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому; вирішуватимуть питання тимчасового розміщення для тих громадян, які не мають коштів для проживання, тощо.
Для подальшої комунікації у МЗС обіцяють створити спеціальні спільноти та канали "Захист у (назва міста/країни)" у соціальних мережах і месенджерах.
Що відбуватиметься зараз?
- У Мінінфраструктури повідомили, що всі літаки, які вилетіли 27 березня для здійснення рейсів, зможуть завершити рейси.
- Водночас МЗС закликало українців за кордоном не купувати квитки на дати до 27 березня включно, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість подовжити своє перебування в тій країні, де вони "застрягли".
- У громадян є можливість в’їхати на територію України автомобілем або перейти кордон пішки на тих пунктах перетину, де це дозволено.
- Тим громадянам, які купили квитки на рейси, що планувалися пізніше 27 березня, радять звернутися до відповідних авіакомпаній.
- Виїжджати за кордон з України після 27 березня не радять. Відправлення всіх пасажирських рейсів з України з туристичною метою заборонене з 24 березня. Але у разі невідкладної потреби у виїзді за кордон це можна зробити лише на авто через пункти пропуску.
- Іноземні громадяни або особи без громадянства, які хочуть виїхати за межі України, мають звернутися до посольства своєї країни в Україні та обґрунтувати таку потребу. МЗС розглядатиме кожну таку заяву окремо і прийматиме "оптимальне для заявника і інтересів санітарної безпеки рішення".
У МЗС наголосили, що всі громадяни, які прилітають в Україну, проходять експрес-тести на Covid-19, кожному з них повідомляють про необхідну самоізоляцію протягом 14 днів.
Зазначається, що у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу в Україні можливість організації додаткових рейсів для повернення громадян з-за кордону залежатиме виключно від епідемічної ситуації всередині країни та можливості МОЗ забезпечити належні карантинні заходи для всіх, хто прибуватиме такими рейсами.
Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
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Передісторія:
- Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
- За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
- Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 березня закликав урядовців розробити пропозиції щодо повного закриття пасажирського руху через кордон, адже люди, які повертаються з-за кордону в Україну, стають джерелом зараження коронавірусом у країні.