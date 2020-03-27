Міністерство закордонних справ запевняє, що не залишить напризволяще українців, які "застрягли" в інших країнах, але зараз не рекомендує купувати квитки на літак на дати після 27 березня і зазначає, що кордон України можна перетнути пішки чи на авто.

Джерело: сайт МЗС

Дослівно: "Дорогі українці, ми в МЗС розуміємо, що ви потрапили в скрутне становище і в межах наших можливостей робили, робимо і будемо робити все, щоб захистити вас та допомогти.

Закордонні дипломатичні установи України отримали доручення міністра закордонних справ розгорнути програму "Захист".

Уряд України допомагатиме вам з поверненням додому, коли в країні вашого перебування стабілізується епідеміологічна ситуація, а також за наявної спроможності МОЗ забезпечити вам належні умови контролю та обсервації після повернення в Україну".

Деталі: Зазначається, що посольства та консульства в усьому світі вирішуватимуть питання прострочених документів/віз українців; співпрацюватимуть з правоохоронцями для захисту інтересів українців; повідомлятимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому; вирішуватимуть питання тимчасового розміщення для тих громадян, які не мають коштів для проживання, тощо.

Для подальшої комунікації у МЗС обіцяють створити спеціальні спільноти та канали "Захист у (назва міста/країни)" у соціальних мережах і месенджерах.

Що відбуватиметься зараз?

У Мінінфраструктури повідомили, що всі літаки, які вилетіли 27 березня для здійснення рейсів, зможуть завершити рейси.

Водночас МЗС закликало українців за кордоном не купувати квитки на дати до 27 березня включно, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість подовжити своє перебування в тій країні, де вони "застрягли".

навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість подовжити своє перебування в тій країні, де вони "застрягли". У громадян є можливість в’їхати на територію України автомобілем або перейти кордон пішки на тих пунктах перетину, де це дозволено.

на тих пунктах перетину, де це дозволено. Тим громадянам, які купили квитки на рейси, що планувалися пізніше 27 березня, радять звернутися до відповідних авіакомпаній.

Виїжджати за кордон з України після 27 березня не радять. Відправлення всіх пасажирських рейсів з України з туристичною метою заборонене з 24 березня. Але у разі невідкладної потреби у виїзді за кордон це можна зробити лише на авто через пункти пропуску.

Іноземні громадяни або особи без громадянства, які хочуть виїхати за межі України, мають звернутися до посольства своєї країни в Україні та обґрунтувати таку потребу. МЗС розглядатиме кожну таку заяву окремо і прийматиме "оптимальне для заявника і інтересів санітарної безпеки рішення".

У МЗС наголосили, що всі громадяни, які прилітають в Україну, проходять експрес-тести на Covid-19, кожному з них повідомляють про необхідну самоізоляцію протягом 14 днів.

Зазначається, що у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу в Україні можливість організації додаткових рейсів для повернення громадян з-за кордону залежатиме виключно від епідемічної ситуації всередині країни та можливості МОЗ забезпечити належні карантинні заходи для всіх, хто прибуватиме такими рейсами.

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.

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