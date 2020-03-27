Министерство иностранных дел уверяет, что не оставит на произвол судьбы украинцев, которые "застряли" в других странах, но сейчас не рекомендует покупать билеты на самолет на даты после 27 марта и отмечает, что границу Украины можно пересечь пешком или на авто.

Источник: сайт МИД

Дословно: "Дорогие украинцы, мы в МИД понимаем, что вы попали в затруднительное положение и в пределах наших возможностей делали, делаем и будем делать все, чтобы защитить вас и помочь.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу "Защита".

Правительство Украины будет помогать вам с возвращением домой, когда в стране вашего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при наличии способности МОЗ обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину".

Детали: Отмечается, что посольства и консульства во всем мире будут решать вопрос просроченных документов/виз украинцев; сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинцев; сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой; решать вопрос временного размещения для тех граждан, которые не имеют средств для проживания, и тому подобное.

Для дальнейшей коммуникации в МИД обещают создать специальные сообщества и каналы "Защита в (название города/страны)" в социальных сетях и мессенджерах.

Что будет происходить сейчас?

В Мининфраструктуры сообщили, что все самолеты, которые вылетели 27 марта для осуществления рейсов, смогут завершить рейсы.

В то же время МИД призвал украинцев за рубежом не покупать билеты на даты до 27 марта включительно, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где они "застряли".

У граждан есть возможность въехать на территорию Украины автомобилем или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено.

Тем гражданам, которые купили билеты на рейсы, которые планировались позднее 27 марта, советуют обратиться в соответствующие авиакомпании.

Выезжать за границу из Украины после 27 марта не советуют. Отправка всех пассажирских рейсов из Украины с туристической целью запрещена с 24 марта. Но в случае неотложной необходимости в выезде за границу это можно сделать только на автомобиле через пункты пропуска.

Иностранные граждане или лица без гражданства, которые хотят выехать за пределы Украины, должны обратиться в посольство своей страны в Украине и обосновать такую ​​потребность. МИД будет рассматривать каждое такое заявление отдельно и принимать "оптимальное для заявителя и интересов санитарной безопасности решение".

В МИД подчеркнули, что все граждане, которые прилетают в Украину, проходят экспресс-тесты на Covid-19, каждому из них сообщают о необходимой самоизоляции в течение 14 дней.

Отмечается, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине возможность организации дополнительных рейсов для возвращения граждан из-за рубежа будет зависеть "исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности МОЗ обеспечить надлежащие карантинные мероприятия для всех, кто прибывает такими рейсами".

Что было раньше: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты.

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