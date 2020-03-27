МИД: Украинцы, застрявшие в других странах, могут вернуться домой на авто или пешком
Министерство иностранных дел уверяет, что не оставит на произвол судьбы украинцев, которые "застряли" в других странах, но сейчас не рекомендует покупать билеты на самолет на даты после 27 марта и отмечает, что границу Украины можно пересечь пешком или на авто.
Источник: сайт МИД
Дословно: "Дорогие украинцы, мы в МИД понимаем, что вы попали в затруднительное положение и в пределах наших возможностей делали, делаем и будем делать все, чтобы защитить вас и помочь.
Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу "Защита".
Правительство Украины будет помогать вам с возвращением домой, когда в стране вашего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при наличии способности МОЗ обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину".
Детали: Отмечается, что посольства и консульства во всем мире будут решать вопрос просроченных документов/виз украинцев; сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинцев; сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой; решать вопрос временного размещения для тех граждан, которые не имеют средств для проживания, и тому подобное.
Для дальнейшей коммуникации в МИД обещают создать специальные сообщества и каналы "Защита в (название города/страны)" в социальных сетях и мессенджерах.
Что будет происходить сейчас?
- В Мининфраструктуры сообщили, что все самолеты, которые вылетели 27 марта для осуществления рейсов, смогут завершить рейсы.
- В то же время МИД призвал украинцев за рубежом не покупать билеты на даты до 27 марта включительно, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где они "застряли".
- У граждан есть возможность въехать на территорию Украины автомобилем или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено.
- Тем гражданам, которые купили билеты на рейсы, которые планировались позднее 27 марта, советуют обратиться в соответствующие авиакомпании.
- Выезжать за границу из Украины после 27 марта не советуют. Отправка всех пассажирских рейсов из Украины с туристической целью запрещена с 24 марта. Но в случае неотложной необходимости в выезде за границу это можно сделать только на автомобиле через пункты пропуска.
- Иностранные граждане или лица без гражданства, которые хотят выехать за пределы Украины, должны обратиться в посольство своей страны в Украине и обосновать такую потребность. МИД будет рассматривать каждое такое заявление отдельно и принимать "оптимальное для заявителя и интересов санитарной безопасности решение".
В МИД подчеркнули, что все граждане, которые прилетают в Украину, проходят экспресс-тесты на Covid-19, каждому из них сообщают о необходимой самоизоляции в течение 14 дней.
Отмечается, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине возможность организации дополнительных рейсов для возвращения граждан из-за рубежа будет зависеть "исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности МОЗ обеспечить надлежащие карантинные мероприятия для всех, кто прибывает такими рейсами".
Что было раньше: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты.
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Предыстория:
- По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
- За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
- Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 марта призвал чиновников разработать предложения по полному закрытию пассажирского движения через границу, ведь люди, которые возвращаются из-за границы в Украину, становятся источником заражения коронавируса в стране.