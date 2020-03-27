Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба обратился к украинцам, застрявшим за границей

Пятница, 27 марта 2020, 10:18
Кулеба обратился к украинцам, застрявшим за границей

Министерство иностранных дел уверяет, что не оставит на произвол судьбы украинцев, которые "застряли" в других странах, но сейчас не рекомендует покупать билеты на самолет на даты после 27 марта и отмечает, что границу Украины можно пересечь пешком или на авто.

Источник: сайт МИД

Дословно: "Дорогие украинцы, мы в МИД понимаем, что вы попали в затруднительное положение и в пределах наших возможностей делали, делаем и будем делать все, чтобы защитить вас и помочь.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу "Защита".

Правительство Украины будет помогать вам с возвращением домой, когда в стране вашего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при наличии способности МОЗ обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину".

Детали: Отмечается, что посольства и консульства во всем мире будут решать вопрос просроченных документов/виз украинцев; сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинцев; сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой; решать вопрос временного размещения для тех граждан, которые не имеют средств для проживания, и тому подобное.

Для дальнейшей коммуникации в МИД обещают создать специальные сообщества и каналы "Защита в (название города/страны)" в социальных сетях и мессенджерах.

Что будет происходить сейчас?

  • В Мининфраструктуры сообщили, что все самолеты, которые вылетели 27 марта для осуществления рейсов, смогут завершить рейсы.
  • В то же время МИД призвал украинцев за рубежом не покупать билеты на даты до 27 марта включительно, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где они "застряли".
  • У граждан есть возможность въехать на территорию Украины автомобилем или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено. 
  • Тем гражданам, которые купили билеты на рейсы, которые планировались позднее 27 марта, советуют обратиться в соответствующие авиакомпании.
  • Выезжать за границу из Украины после 27 марта не советуют. Отправка всех пассажирских рейсов из Украины с туристической целью запрещена с 24 марта. Но в случае неотложной необходимости в выезде за границу это можно сделать только на автомобиле через пункты пропуска.
  • Иностранные граждане или лица без гражданства, которые хотят выехать за пределы Украины, должны обратиться в посольство своей страны в Украине и обосновать такую ​​потребность. МИД будет рассматривать каждое такое заявление отдельно и принимать "оптимальное для заявителя и интересов санитарной безопасности решение".

В МИД подчеркнули, что все граждане, которые прилетают в Украину, проходят экспресс-тесты на Covid-19, каждому из них сообщают о необходимой самоизоляции в течение 14 дней.

Отмечается, что в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине возможность организации дополнительных рейсов для возвращения граждан из-за рубежа будет зависеть "исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности МОЗ обеспечить надлежащие карантинные мероприятия для всех, кто прибывает такими рейсами".

Что было раньше: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория: 

  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
  • Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 марта призвал чиновников разработать предложения по полному закрытию пассажирского движения через границу, ведь люди, которые возвращаются из-за границы в Украину, становятся источником заражения коронавируса в стране.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДукраинцыкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: