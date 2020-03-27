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Песков подтвердил, что коронавирус добрался к администрации Путина

Пятница, 27 марта 2020, 12:07
Песков подтвердил, что коронавирус добрался к администрации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что один сотрудник администрации президента РФ Владимира Путина заразился коронавирусом.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Мне известно об одном случае (заражения коронавирусом в администрации президента РФ – ред.), я могу один подтвердить, о втором мне не известно".

Детали: При этом Песков подчеркнул, что заразившейся сотрудник "с президентом Путиным не контактировал".По его словам, "это лишний раз

доказывает оправданность мер предосторожности", когда участников всех мероприятий с Путиным "приглашают" пройти тесты на коронавирус.

Что было раньше: По словам собеседников российского "РБК", среди сотрудников администрации Путина и управделами президента РФ выявили нескольких человек с подозрением на заболевание коронавирусом.

26 марта, по информации источников "Медузы", у одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

С 27 марта РФ прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полётов, связанных с возвращением российских граждан и полётов по отдельным решениям правительства России.

Также в РФ рекомендуется временно приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан".

Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.

Предыстория:

  • По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сейчас в РФ обнаружили 1036 случаев заболевания коронавирусом, 3 человек умерли. 
  • С 18 марта РФ ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая. 
  • Россия и Беларусь приостанавили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта. 
  • Посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.
  • 23 марта Россия решила не закрывать воздушные пункты пропуска через границу для граждан стран СНГ, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Это будет касаться и граждан Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинкоронавирусCovid-2019Росcия
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