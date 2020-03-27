Песков подтвердил, что коронавирус добрался к администрации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что один сотрудник администрации президента РФ Владимира Путина заразился коронавирусом.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Мне известно об одном случае (заражения коронавирусом в администрации президента РФ – ред.), я могу один подтвердить, о втором мне не известно".

Детали: При этом Песков подчеркнул, что заразившейся сотрудник "с президентом Путиным не контактировал".По его словам, "это лишний раз

доказывает оправданность мер предосторожности", когда участников всех мероприятий с Путиным "приглашают" пройти тесты на коронавирус.

Что было раньше: По словам собеседников российского "РБК", среди сотрудников администрации Путина и управделами президента РФ выявили нескольких человек с подозрением на заболевание коронавирусом.

26 марта, по информации источников "Медузы", у одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

С 27 марта РФ прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением полётов, связанных с возвращением российских граждан и полётов по отдельным решениям правительства России.

Также в РФ рекомендуется временно приостановить проведение "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан".

Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе – запретить.

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