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На ізоляції 172 військових, випадків COVID-19 у ЗСУ не зафіксовано - командування

Неділя, 29 березня 2020, 11:44
На ізоляції 172 військових, випадків COVID-19 у ЗСУ не зафіксовано - командування

На ізоляції та самоізоляції у Збройних силах України перебувають 172 людини. 

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними командування, станом на ранок 29 березня випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом не зареєстровано. 

Дослівно: "Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 58 осіб. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни". 

Нагадаємо, 

  • Станом на 26 березня на 14-денний обсервації перебували 145 військовослужбовців після поїздок за кордон або ймовірного контакту з хворими COVID-19. Станом на ранок 28 березня кількість військових на ізоляції зросла до 158 осіб.

  • 28 березня станом на ранок, за даними ЦГЗ, в Україні було підтверджено 311 випадків COVID-19, ввечері - 356 випадків, внаслідок ускладнень померли 4 людини, одна - вилікувалась.  29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19,  9 - летальних, 5 людей одужали. 

  • На ранок 29 березня у світі зареєстровано 663,8 тис. випадків зараження коронавірусом, 28 березня інфікованих було 593,3 тисяч. Майже 20 тисяч нових заражень зафіксовано у США. 

Знати більше:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусЗбройні сили
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