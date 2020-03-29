На ізоляції 172 військових, випадків COVID-19 у ЗСУ не зафіксовано - командування

На ізоляції та самоізоляції у Збройних силах України перебувають 172 людини.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними командування, станом на ранок 29 березня випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом не зареєстровано.

Дослівно: "Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 58 осіб. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни".

Нагадаємо,

Станом на 26 березня на 14-денний обсервації перебували 145 військовослужбовців після поїздок за кордон або ймовірного контакту з хворими COVID-19. Станом на ранок 28 березня кількість військових на ізоляції зросла до 158 осіб.

28 березня станом на ранок, за даними ЦГЗ, в Україні було підтверджено 311 випадків COVID-19, ввечері - 356 випадків, внаслідок ускладнень померли 4 людини, одна - вилікувалась. 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання на COVID-19, 9 - летальних, 5 людей одужали.

На ранок 29 березня у світі зареєстровано 663,8 тис. випадків зараження коронавірусом, 28 березня інфікованих було 593,3 тисяч. Майже 20 тисяч нових заражень зафіксовано у США.

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