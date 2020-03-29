На ізоляції 172 військових, випадків COVID-19 у ЗСУ не зафіксовано - командування
На ізоляції та самоізоляції у Збройних силах України перебувають 172 людини.
Джерело: командування Медичних сил ЗСУ у Facebook
Деталі: За даними командування, станом на ранок 29 березня випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом не зареєстровано.
Дослівно: "Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 58 осіб. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни".
Нагадаємо,
- Станом на 26 березня на 14-денний обсервації перебували 145 військовослужбовців після поїздок за кордон або ймовірного контакту з хворими COVID-19.
- Станом на ранок 28 березня кількість військових на ізоляції зросла до 158 осіб.