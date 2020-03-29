На ізоляції 172 військових, випадків COVID-19 у ЗСУ не зафіксовано - командування

На ізоляції та самоізоляції у Збройних силах України перебувають 172 людини.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними командування, станом на ранок 29 березня випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом не зареєстровано.

Дослівно: "Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 58 осіб. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни".

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