На изоляции 172 военных, случаев COVID-19 в ВСУ не зафиксировано - командование

На изоляции и самоизоляции в Вооруженных силах Украины находятся 172 человека.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Детали: По данным командования, по состоянию на утро 29 марта случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, не зарегистрировано.

Дословно: "Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 58 человек.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены".

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