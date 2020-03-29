На изоляции 172 военных, случаев COVID-19 в ВСУ не зафиксировано - командование
Воскресенье, 29 марта 2020, 11:44
На изоляции и самоизоляции в Вооруженных силах Украины находятся 172 человека.
Источник: командование Медицинских сил ВСУ в Facebook
Детали: По данным командования, по состоянию на утро 29 марта случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, не зарегистрировано.
Дословно: "Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 58 человек.
Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены".
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Напомним,
- По состоянию на 26 марта на 14-дневной обсервации находились 145 военнослужащих после поездок за границу или вероятного контакта с больными COVID-19. По состоянию на утро 28 марта количество военных на изоляции возросло до 158 человек.
- 28 марта по состоянию на утро, по данным ЦОЗ, в Украине было подтверждено 311 случаев COVID-19, вечером - 356 случаев, в результате осложнений умерли 4 человека, один - вылечился. 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.
- Утром 29 марта в мире зарегистрировали 663,8 тыс. cлучаев заражения коронавирусом, 28 марта инфицированных было 593,3 тыфсячи. Почти 20 тысяч новых заражений зафиксировано в США.
Украинская правда