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На изоляции 172 военных, случаев COVID-19 в ВСУ не зафиксировано - командование

Воскресенье, 29 марта 2020, 11:44
На изоляции 172 военных, случаев COVID-19 в ВСУ не зафиксировано - командование

На изоляции и самоизоляции в Вооруженных силах Украины находятся 172 человека.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Детали: По данным командования, по состоянию на утро 29 марта случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, не зарегистрировано. 

Дословно: "Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток - 58 человек.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены".

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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним, 

  • По состоянию на 26 марта на 14-дневной обсервации находились 145 военнослужащих после поездок за границу или вероятного контакта с больными COVID-19.  По состоянию на утро 28 марта количество военных на изоляции возросло до 158 человек
  • 28 марта по состоянию на утро, по данным ЦОЗ, в Украине было подтверждено 311 случаев COVID-19, вечером - 356 случаев, в результате осложнений умерли 4 человека, один - вылечился.  29 марта в Украине подтверждено 418 случаев заболевания COVID-19, 9 - летальных, 5 человек выздоровели.
  • Утром 29 марта в мире зарегистрировали 663,8 тыс. cлучаев заражения коронавирусом, 28 марта инфицированных было 593,3 тыфсячи. Почти 20 тысяч новых заражений зафиксировано в США. 

Украинская правда
Темы: коронавирусВооруженные силы
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