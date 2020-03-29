У Раді ще готують зміни до КК та КПК через пандемію COVID-19

Керівники фракцій і груп та керівництво Верховної Ради ще визначать питання, які будуть винесені на позачергове засідання парламенту, заплановане на 30 березня.

Джерело: співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Герасимов повідомив, що наразі у робочих групах триває підготовка змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Пряма мова Герасимова: "Остаточні рішення щодо порядку денного і переліку законів, які будуть винесені на голосування позачергового засідання ... будуть ухвалені під час зустрічі (голови ВР Дмитра Разумкова з керівниками парламентських фракцій і груп - ред.)".

Що передувало:

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 30 березня у будівлі парламенту, за що виступає фракція "Слуга народу".

Як заявила заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, на засіданні ВР планується розглянути законопроєкт про підтримку галузей бізнесу, які постраждали найбільше, а також надати лікарям право використовувати для лікування коронавірусу ліки, не призначені для боротьби з грипом.

Остаточне рішення про місце проведення засідання, за словами Кравчук, буде ухвалено 29 березня на засіданні погоджувальної ради

Також на позачерговому засіданні ВР можуть бути розглянуті кандидатури на посади глав МОЗ, Міненергетики та Мінфіну. Для цього нардепи від фракції "Слуга народу" проведуть зустріч з кандидатами - Максимом Степановим, Ольгою Буславець і Сергієм Марченком.

За інформацією джерел УП в парламенті, на зустрічі глав фракцій з головою ВР Дмитром Разумковим "вирішать, чи будуть завтра в сесійній залі і о котрій годині зустрінуться".

Нагадаємо,