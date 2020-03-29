В Раде еще готовят изменения в УК и УПК из-за пандемии COVID-19
Руководители фракций и групп и руководство Верховной Рады еще определяют вопросы, которые будут вынесены на внеочередное заседание парламента, запланированное на 30 марта.
Источник: сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: Герасимов сообщил, что в настоящее время в рабочих группах идет подготовка изменений к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексу в связи с пандемией коронавируса.
Прямая речь Герасимова: "Окончательные решения по повестке дня и перечень законов, которые будут вынесены на голосование внеочередного заседания ... будут приняты во время встречи (председателя ВР Дмитрия Разумкова с руководителями парламентских фракций и групп - ред.)".
Предыстория:
Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 30 апреля в здании парламента, за что выступает фракция "Слуга народа".
Как заявила замглавы фракции СН Евгения Кравчук, на заседании планируется рассмотреть законопроект о поддержке отраслей бизнеса, которые пострадали больше всего, а также предоставить врачам право использовать для лечения коронавируса лекарства, не предназначенные для борьбы с гриппом.
Окончательное решение о месте проведения заседания, по словам Кравчук, будет принято 29 марта на заседании согласительного совета.
Также на внеочередном заседании ВР могут быть рассмотрены кандидатуры на должности глав МОЗ, Минэнергетики и Минфина. Для этого нардепы от фракции "Слуга народа" проведут встречу с кандидатами - Максимом Степановым, Ольгой Буславец и Сергеем Марченко.
По информации источников УП в парламенте, на встрече глав фракций с главой ВР Дмитрием Разумковым "решат, будут ли завтра в сессионном зале и в котором часу встретятся".
Напомним,
- Ранее собеседники УП в "Слуге народа" заявляли, что министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского скоро могут уволить.
- На замену Емцу рассматривают кандидатуру главы Одесской облгосадминистрации времен Порошенко Максима Степанова.
- По данным УП, Ольга Буславец может стать министром энергетики. Она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем, который до назначения в Кабмин с 2017 года работал на руководящих должностях в "ДТЭК Западэнерго" и Бурштынской ТЭС.