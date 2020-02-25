Чотирьох дебоширів із Нових Санжар взяли під варту

1057 переглядів
Вівторок, 25 лютого 2020, 17:20

У Полтавській області відправили під варту чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до сутичок у Нових Санжарах, через розміщення евакуйованих з Китаю українців на території селища.

Джерело: коментар начальника відділу комунікації Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв "Українській правді"

Пряма мова: "У вівторок 5-м фігурантам, які брали участь у масових заворушеннях у Нових Санжарах, повідомили про підозру і 4-м із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Щодо 5-ї особи також буде вирішене питання щодо запобіжного заходу після встановлення його місця перебування".

Деталі: За словами Сулаєва, підозрюваного наразі немає за адресою проживання і поліція його встановлює.

У разі переховування, буде вирішуватися питання про оголошення підозрюваного в розшук.  

Запобіжний захід обирав Октябрський районний суд Полтави. Їм оголосили про підозру за статтею 294 (масові заворушення) ККУ.

Чоловіку, якому обрали запобіжний 22 лютого, повідомили про підозру за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) - його відправили під нічний домашній арешт на 2 місяці.

Загалом за фактом сутичок правоохоронці повідомили про підозру 6-м особам, 5-м з них обрали запобіжний захід.

Сулаєв уточнив, що правоохоронці повідомлять про підозру всім правопорушникам, чию причетність до безладу у Нових Санжарах вдасться встановити.

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

Альона Мазуренко, УП
Теми: Нові Санжари коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Скалецька у захисному костюмі вперше зустрілася з українцями з Китаю 24 лютого 2020, 14:33
Скалецька звинувачує медіа: нагнали страху в Нових Санжарах 24 лютого 2020, 14:04
Три чверті українців не підтримують протести проти евакуйованих з Китаю 24 лютого 2020, 13:23
Усі новини
Головні новини
УЄФА відсторонила "динамівця" Бєсєдіна від футболу на рік
Зеленський призначив куратором по трансформації вугільної галузі ексменеджера Ахметова
"Українська – для комедій": щодо продюсерки "1+1" порушили справу
Затриманих ФСБ українських рибалок звільнили
Усі новини
Фото

Як "цвіте" сніг поблизу української антарктичної станції

Досвід

Як скролити соцмережі з користю

здоров'я

Як мати чисту шкіру без прищів: 11 порад на основі наукових даних