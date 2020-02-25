За фактами заворушень у Нових Санжарах правоохоронці повідомили про підозру вже 5 особам, 25 лютого ще двох людей суд відправив під нічний домашній арешт.

Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За фактами подій у Нових Санжарах наразі відкрито вже 6 проваджень. Зокрема додалося кримінальне провадження за статтею 295 ККУ "Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку".

Також сьогодні ще п’ятьом особам було повідомлено про підозру. Слідство підготувало клопотання в суд про обрання фігурантам запобіжного заходу і проситиме тримання під вартою".

Деталі: З цих п’яти фігурантів справи одному повідомлено про підозру заочно. Тракало пояснив, що його особу правоохоронці встановили, однак за місцем проживання він не перебуває. Наразі поліція встановлює його місцеперебування для доправлення до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Увечері 25 лютого клопотання щодо двох підозрюваних Октябрський районний суд розглянув і задовольнив їх частково: як запобіжний захід суд обрав для них нічний домашній арешт.

Щодо решти фігурантів клопотання суд розглядатиме вже 26 лютого.

***Раніше в новині цитувався начальник відділу комунікації Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв, який у коментарі "Українській правді" заявив, що чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до сутичок у Нових Санжарах, суд відправив під варту.

Однак пізніше поліція Полтавщини сама вийшла зі спростуванням цієї інформації.

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