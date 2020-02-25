У Полтавській області відправили під варту чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до сутичок у Нових Санжарах, через розміщення евакуйованих з Китаю українців на території селища.

Джерело: коментар начальника відділу комунікації Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв "Українській правді"

Пряма мова: "У вівторок 5-м фігурантам, які брали участь у масових заворушеннях у Нових Санжарах, повідомили про підозру і 4-м із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Щодо 5-ї особи також буде вирішене питання щодо запобіжного заходу після встановлення його місця перебування".

Деталі: За словами Сулаєва, підозрюваного наразі немає за адресою проживання і поліція його встановлює.

У разі переховування, буде вирішуватися питання про оголошення підозрюваного в розшук.

Запобіжний захід обирав Октябрський районний суд Полтави. Їм оголосили про підозру за статтею 294 (масові заворушення) ККУ.

Чоловіку, якому обрали запобіжний 22 лютого, повідомили про підозру за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) - його відправили під нічний домашній арешт на 2 місяці.

Загалом за фактом сутичок правоохоронці повідомили про підозру 6-м особам, 5-м з них обрали запобіжний захід.

Сулаєв уточнив, що правоохоронці повідомлять про підозру всім правопорушникам, чию причетність до безладу у Нових Санжарах вдасться встановити.

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія: