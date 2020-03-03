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Віцепрем’єр: Євроінтеграція незворотня для України

Вівторок, 3 березня 2020, 12:26
Віцепрем’єр: Євроінтеграція незворотня для України

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що курс на інтеграцію з ЄС є незворотнім для України.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на Кулебу під час конференції щодо результатів виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2019 році та пріоритетів на 2020 рік

Дослівно: "Я не маю бути політично обережним, і я абсолютно впевнений, що рух України на шляху до Європейського Союзу є незворотнім".

Деталі: Кулеба також повідомив, що курс на Європейський Союз обрав український народ.

Читайте також : Євроінтеграція поза турборежимом: чому загальмували виконання Угоди з ЄС

Що було раніше: Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвропаКабінет міністрів
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