Байден після саміту НАТО відвідає Фінляндію для зустрічі з лідерами країн північної Європи

Президент США Джо Байден прибуде до Фінляндії з візитом 13 липня для участі у саміті між Сполученими Штатами та північноєвропейськими країнами.

Про це повідомила пресслужба президента Фінляндії у неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прийме візит президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Фінляндії та саміт лідерів США та Нордичних країн у Гельсінкі у четвер, 13 липня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Окрім Нііністьо та Байдена, у зустрічі, яка відбудеться в президентському палаці, візьмуть участь прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

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Предметом обговорень є тісніша співпраця між скандинавськими країнами та Сполученими Штатами в питаннях безпеки, навколишнього середовища та технологій.

"Це третя зустріч лідерів нордичних країн і США. Попередні саміти відбулися в Стокгольмі в 2013 році та у Вашингтоні в 2016 році. Мені приємно продовжити наші дискусії цього разу в Гельсінкі", – сказав президент Нііністьо.

Перед самітом президент Фінляндії проведе двосторонню зустріч із президентом Байденом.

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Саміт у Гельсінкі відбудеться після зустрічі лідерів НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

Нагадаємо, у травні лідери Данії, Ісландії, Норвегії, України, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі в середу оприлюднили спільну заяву, де підтримали європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

За підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.