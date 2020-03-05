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Зеленський про Рябошапку: Немає результату – не займай місце

Четвер, 5 березня 2020, 16:34
Зеленський про Рябошапку: Немає результату – не займай місце

Володимир Зеленський вважає генерального прокурора Руслана Рябошапку хорошим спеціалістом, який, однак не впорався із поставленими завданнями.

Джерело: глава держави на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області

Пряма мова: "Мене будуть запитувати ай яй яй, не можна чіпати генпрокурора. Ви знаєте, ми з ним пройшли довгий шлях на передвиборчій кампанії. Але хай там голосують депутати, як вони хочуть. Моя особиста думка: немає результату – не маєш займати місце.

Як президент я ставлю собі те ж саме…

Руслан – гарний спеціаліст, але не показав результат. Немає пріоритетів товариш-не товариш".

Деталі: Президент підкреслив, що дійсно вважає, що силові структури не працюють на 100%.

Він зазначив, що серед силовиків найбільше часу мало НАБУ, але результат, який демонструє бюро – не відповідає іміджу такого поважного антикорупційного органу.

За словами Зеленського, до очільниці Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової "поки що немає питань, бо людина щойно прийшла, потрібен час".

В СБУ – краща ситуація, але теж не ідеальна. Як приклад Зеленський навів погане спрацювання Полтавського управління в ситуації з Новими Санжарами.

Він висловив думку, що людину, людину яка очолює місцеве управління, слід замінити.

"Немає результату – потрібно міняти людей", – сказав Зеленський, вказавши, що за таким принципом, змінили уряд.

Що передувало: На позачерговому засіданні Верховної Ради президент Володимир Зеленський розкритикував правоохоронні органи за недостатню боротьбу з корупцією та відсутність результатів у розслідуванні резонансних справ.

Зеленський також зазначив, що подарує силовикам календар, щоб нагадати, що надворі вже весна (у передвиборчій програмі команда Зеленського використовувала слоган "Прийде весна, саджати будемо" -ред).

Передісторія: 

  • Народні депутати зареєстрували постанову про недовіру генпрокурору. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 4 березня відправив постанову у зал парламенту.
  • Ініціатори недовіри – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.
  • На 5 березня призначено ще одне позачергове засідання парламенту, на якому буде розглядатися питання висловлення недовіри Рябошапці.
  • Генеральний прокурор заявив, що процедура його відставки, яку запустили у Верховній Раді, пов’язана із політичними процесами та незалежністю прокуратури. Також Рябошапка відповів по кожному пункту, які йому закидають депутати і через які нібито вирішили висловити недовіру.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Рябошапка
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