Зеленський про Рябошапку: Немає результату – не займай місце

Володимир Зеленський вважає генерального прокурора Руслана Рябошапку хорошим спеціалістом, який, однак не впорався із поставленими завданнями.

Джерело: глава держави на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області

Пряма мова: "Мене будуть запитувати ай яй яй, не можна чіпати генпрокурора. Ви знаєте, ми з ним пройшли довгий шлях на передвиборчій кампанії. Але хай там голосують депутати, як вони хочуть. Моя особиста думка: немає результату – не маєш займати місце.

Як президент я ставлю собі те ж саме…

Руслан – гарний спеціаліст, але не показав результат. Немає пріоритетів товариш-не товариш".

Деталі: Президент підкреслив, що дійсно вважає, що силові структури не працюють на 100%.

Він зазначив, що серед силовиків найбільше часу мало НАБУ, але результат, який демонструє бюро – не відповідає іміджу такого поважного антикорупційного органу.

За словами Зеленського, до очільниці Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової "поки що немає питань, бо людина щойно прийшла, потрібен час".

В СБУ – краща ситуація, але теж не ідеальна. Як приклад Зеленський навів погане спрацювання Полтавського управління в ситуації з Новими Санжарами.

Він висловив думку, що людину, людину яка очолює місцеве управління, слід замінити.

"Немає результату – потрібно міняти людей", – сказав Зеленський, вказавши, що за таким принципом, змінили уряд.

Що передувало: На позачерговому засіданні Верховної Ради президент Володимир Зеленський розкритикував правоохоронні органи за недостатню боротьбу з корупцією та відсутність результатів у розслідуванні резонансних справ.

Зеленський також зазначив, що подарує силовикам календар, щоб нагадати, що надворі вже весна (у передвиборчій програмі команда Зеленського використовувала салоган "Прийде весна, саджати будемо" -ред).

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